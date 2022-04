Présidentielle 2022 : Pour Jean-Luc Mélenchon, «le 3ème tour commence ce soir»

Battu de quelques centaines de milliers de voix au premier tour de l’élection présidentielle le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a réagi ce dimanche 24 avril à l’annonce de la réélection d’Emmanuel Macron, insistant sur l’abstention marquée et sur l’échéance électorale des législatives en juin prochain.

Opposant principal à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron dans le paysage politique français, Jean-Luc Mélenchon s’est félicité de la défaite de la candidate RN, tout en atténuant l’ampleur de la victoire du chef d’Etat en raison de la forte abstention.

«Pour ce second tour, Mme Le Pen et M. Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché, Mme Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c’est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple. A présent, M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d’un choix biaisé. Il surnage dans un océan d’abstention, de bulletins blancs et nuls», a expliqué le leader LFI.

«Changer de cap»

La tête de liste de La France Insoumise a donné rendez-vous aux électeurs de gauche en juin prochain afin d’inverser le rapport de force avec LREM et le RN.

«La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3ème tour commence ce soir. Le 12 et 19 juin ont lieu les législatives. Vous pouvez battre Emmanuel Macron (…) Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m’élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France et vive la République», a conclu Jean-Luc Mélenchon.