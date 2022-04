Jean-Luc Mélenchon : «Je demande aux Français de m’élire Premier Ministre»

Candidat malheureux du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a appelé les électeurs à se mobiliser aux élections législatives. «Je demande aux Français de m’élire Premier Ministre, a-t-il déclaré.

L’Insoumis considère que les élections législatives auront un rôle de «troisième tour» de l’élection présidentielle, et invite les Français à voter pour les élus insoumis afin qu’il puisse devenir Premier Ministre. «Rassemblez-vous avec l’Union populaire», a-t-il appelé ce mardi soir dans une interview à BFMTV.

Le chef de file de La France insoumise a assuré que s’il accédait au poste de Premier Ministre, il honorerait les promesses politiques qu’il avait formulées aux Français en tant que candidat, comme le blocage des prix du carburant.

Il n’a cependant pas confirmé qu’il serait lui-même candidat aux législatives, qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains, et laisse donc planer le doute sur un éventuel nouveau mandat de député des Bouches-du-Rhône. «Je n’ai pas encore pris ma décision», a-t-il simplement indiqué.

Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé 21,95% des voix le 10 avril dernier, a précisé qu'il briguerait ce poste, que le président de la République élu dimanche soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. «Je serai le Premier ministre, pas par la faveur de M. Macron ou de Mme Le Pen, mais par les Français qui m'ont élu». Il assure cependant n’avoir aucune discussion et aucune négociation en cours avec les deux finalistes du second tour pour un éventuel poste.

S’il a une nouvelle fois affirmé, comme au soir du premier tour, qu’il ne fallait «pas donner une seule voix à Madame Le Pen», il n’a toutefois pas non plus appelé à voter pour Emmanuel Macron : «On fait avec sa conscience. Chacun. Je ferai avec ma conscience. Autour de moi, les avis sont extrêmement divers, et je suis le représentant de toute la famille. (…) Mon but est de garder les 11 millions de voix pour qu’elles deviennent la prochaine majorité.»