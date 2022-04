Législatives : Anne Hidalgo veut «reconstruire une nouvelle gauche» après l'élection d'Emmanuel Macron

La maire de Paris, candidate malheureuse du Parti socialiste à l'élection présidentielle, a fait part de son ambition de «reconstruire une nouvelle gauche» ce dimanche soir, après la réélection d'Emmanuel Macron. Avec les élections législatives en ligne de mire.

«J’appelle toutes les forces de cette gauche démocratique qui a su faire barrage au pire aujourd’hui, à s’unir pour reconstruire une nouvelle gauche, pour mener les combats de demain, à commencer par celui des élections législatives», a-t-elle ainsi fait savoir, soulignant que le pays était «fracturé» et ne pourrait «se réunir» à nouveau «que dans la justice sociale».

«Prendre soin des classes populaires...»

Et si «la majorité de nos concitoyens a fait barrage à l’extrême droite qui n’avait jamais été aussi proche du pouvoir», il faut, selon elle, désormais «prendre soin des classes populaires et moyennes abandonnées depuis trop longtemps, de notre jeunesse et aussi de nos aînés».

«Ce message doit être entendu», a-t-elle ajouté dans une vidéo vue par plus de 65.000 personnes ce lundi 25 avril, dans laquelle elle adresse ses «félicitations républicaines à Emmanuel Macron», réélu président de la République française dimanche soir, avec 58,5 % des voix.

Et «il y a urgence» selon la candidate du Parti socialiste, qui n'a obtenu que 1,75 % des voix au premier tour de l'élection, mais qui plaide à présent pour une union des partis de gauche – avec «tous les dirigeants de la gauche républicaine, sociale, écologiste, européenne et laïque» – pour continuer à faire poids et sens dans le débat démocratique.