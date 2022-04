Pizzas contaminées : Buitoni offre un bon d'achat à l'une des familles concernées

La famille d'une fillette contaminée par la bactérie E.coli après avoir consommé une pizza Buitoni a reçu un bon d'achat de 20 euros de la part de la marque.

Buitoni a confirmé et s'est aussitôt excusé. «Cela n'aurait pas dû être fait, et nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à cette consommatrice qui a pu être heurtée par la réception de ce bon d'achat» envoyé par mail, a indiqué le porte-parole de cette marque, appartenant à Nestlé. «Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise pas», a-t-il ajouté.

Mi-mars, des pizzas Buitoni de la gamme Fraîch'up ont été rappelées, la bactérie E.coli étant présente dans la pâte. Celle-ci peut provoquer une insuffisance rénale en particulier chez les enfants. 53 cas de contaminations ont été recensés en France, ainsi que deux décès de mineurs, même si le lien avec les pizzas n'a pas été confirmée.

«Une douleur supplémentaire»

La fillette de 7 ans ayant reçu le bon d'achat a été hospitalisée pendant deux jours au cours du mois de mars. «C'est une douleur supplémentaire», a réagi sa mère. «Pour eux, la douleur de ma fille vaut 20 euros.»

«La personne a reçu des bons d'achat, comme c'est le cas pour les personnes demandant un remboursement de leurs pizzas suite au rappel massif» du produit, a expliqué le porte-parole de Buitoni. La famille avait effectué un signalement sur le site de service public Signal Conso, enclenchant le rappel par Buitoni.

Une enquête pour «homicides involontaires», «tromperie» et «mise en danger de la vie d'autrui» est ouverte depuis le 22 mars au pôle Santé publique du parquet de Paris.