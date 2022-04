Kinder : 42 cas de salmonellose identifiés chez des enfants en France, dont 13 avec hospitalisation

D'après le bilan de Santé Publique France, l'épidémie de salmonellose liée aux produits de la marque Kinder a touché 42 enfants depuis le début de l'année dans le pays. Dont 13 ont dû être hospitalisés.

«Treize personnes ont été hospitalisées pour leur salmonellose, toutes sorties depuis», explique l'organisme de santé publique. L'épidémie n'a causé aucun décès connu à ce stade.

Sur l'ensemble des cas détectés sur le territoire, 32 enfants ont pu être interrogés et tous ont déclaré avoir mangé des chocolats du groupe Ferrero avant le début de leurs symptômes.

Selon leur enquête, l'âge médian des enfants contaminés est de 3 ans. L'Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les deux régions françaises les plus touchées, avec sept cas chacune, devant le Grand-Est, avec six cas.

Néanmoins, les rappels des produits concernés «devraient limiter la survenue en France de nouveaux cas de salmonellose dans les prochains jours/semaines», explique Santé Publique France. La liste des chocolats à ne pas consommer est disponible sur le site du ministère de l'Economie.

Les produits concernés

Au départ, ces rappels concernaient certains lots de chocolats avec des périodes de péremption précises. Mais la procédure a depuis été élargie après la mise à l'arrêt, par les autorités belges, de l'usine à l'origine de la contamination, située à Arlon (Belgique).

Tous les produits fabriqués sur ce site des Ardennes belges sont désormais rappelés, à savoir : Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g et Kinder Schoko-Bons.

Ferrero conseille aux détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de prendre contact avec son équipe d'assistance au 08 00 65 36 53 ou par courrier à l'adresse [email protected]. S'ils souhaitent un remboursement, ils peuvent joindre une photo de l'emballage du produit concerné, montrant les différentes références (date limite de consommation, numéro de code barre).