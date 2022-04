«Dragon Ball Z» : il y a 33 ans, la version anime du manga débarquait sur les écrans

«Dragon ball Z» a été diffusé pour la première fois le 26 avril 1989 sur Fuji Télévision. De son côté, le manga d’Akira Toriyama s’est vendu à 26 millions d’exemplaires depuis sa parution.

Il y a 33 ans, on découvrait à quoi ressemblait Son Goku et Vegeta. Diffusée pour la première fois le 26 avril 1989 au Japon, la série, produite par Toei Animation, contient 291 épisodes de 25 minutes. La diffusion de l'anime a duré sept ans, et le dernier épisode a été diffusé le 31 janvier 1996. Une version rééditée en haute définition a été rediffusée en avril 2009.

Le dessin animé est arrivé en France en décembre 1990 dans Club Dorothée sur TF1, permettant la popularisation des mangas et des animés japonais dans l’Hexagone.

Pour la version papier, 1,8 d’exemplaires de «Dragon Ball» ont été vendus en France en 2021. Le manga est même arrivé en deuxième position derrière «One Piece» d’Eiichiro Oda.

Les 5 mangas les plus vendus chez Glénat en 2021





One Piece : 5 645 984



Dragon Ball* : 1 867 934



Tokyo Revengers : 1 200 649



Berserk : 1 087 445



Dr. Stone : 814 666





*Inclus également Dragon Ball Super, etc pic.twitter.com/1AGP74Ukl8 — Otakulte (@Otakulte7) March 6, 2022

TF1 sanctionné en 1991 pour avoir diffusé Dragon Ball Z

Les avis étaient mitigés au tout début de la diffusion de Dragon Ball Z en France, certains assimilant manga et violence. D’autres pensaient qu’il correspondait plutôt à un renouveau du 9eme art.

Ainsi, le mercredi 5 décembre 1990, après la diffusion par TF1 de l’épisode 148 du manga, de 9h10 à 9h33, dans le Club Dorothée, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel décidait de sanctionner la chaîne, à cause des «scènes de violence et de sadisme».

Dans son communiqué daté du 17 mai 1991, le CSA jugeait ainsi que «certaines scènes étaient, par l’intensité de leur violence, susceptibles d’affecter la sensibilité du public d’enfants auquel cette émission était destinée».