Louis Aliot sur les législatives : le «marchandage entre partis politiques» est une «négation de la démocratie»

Invité de la matinale de CNEWS ce mardi 26 avril, Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN, s'est exprimé à propos des élections législatives à venir. Il s'est montré critique enver les alliances susceptibles de se former à l'occasion du scrutin, notamment à gauche.

Qualifiant le potentiel rapprochement entre La France insoumise et le Parti socialiste de «magouilles», Louis Aliot a déploré le fait qu'il soit toujours question de «combinaisons d'appareils politiques».

«obtenir un maximum de députés»

«Parce qu'on va se retaper, excusez-moi du terme, la gauche plurielle du temps de Jospin, avec des Mélenchonistes, des Socialistes et des Verts qui ne partagent rien et qui, pour sauver leur peau et leur place, vont faire un accord électoral pour aller aux législatives. Ca c'est la négation de la démocratie et du respect des citoyens.»

Refusant d'entrer «dans une logique de marchandage entre partis politique», le RN veut plutôt miser sur «des personnalités agrégées localement, des gens implantés», afin d'«obtenir un maximum de députés».

Selon Louis Aliot, «il y aura des candidats du Rassemblement national dans toutes les circonscriptions» ou presque, sachant que le parti n'exclut pas «de soutenir des candidats qui ne sont pas du RN». L'objectif affiché est d'obtenir «au moins un groupe parlementaire» à l'Assemblée.