«Je vais dans des endroits où la vie est difficile», lance Emmanuel Macron depuis Cergy

Emmanuel Macron s’est rendu ce mercredi dans un quartier populaire de Cergy (Val d’Oise) pour rencontrer les habitants. Un premier déplacement aux allures de campagne électorale alors qu’il vient pourtant d’être réélu.

Ce déplacement à Cergy ce mercredi «illustre la volonté qui est celle du président de la République depuis 2017 d’aller sur le terrain, au contact des Françaises et des Français, d’échanger avec eux, à l’écoute de leurs préoccupations, de leurs attentes et de leurs besoins», a expliqué la présidence. «Je vais dans les endroits où la vie est difficile», a de son côté déclaré le chef de l'Etat nouvellement élu.

Une manière pour Emmanuel Macron de jouer la proximité, de se montrer proche des Français et de répondre à leurs questions sur les sujets qui leurs sont chers, notamment le pouvoir d’achat. «C’est une ville jeune qui a beaucoup de difficultés, on va continuer à l’aider. Je vais continuer à aller sur le terrain pour agir», a-t-il affirmé aux journalistes ce matin. Il doit également rencontrer les commerçants de la ville et des jeunes entrepreneurs.

«Il y a de la symbolique dans les premières heures d’un mandat, et être là c’est dire que j’ai été dans les quartiers populaires pour la campagne, je veux l’être aussi dans les premières heures et tout au long du mandat, en leur donnant les moyens de réussir à d’avancer», a-t-il expliqué lors du point presse.

En campagne pour les législatives ?

Le président de la République avait lui-même déclaré, le soir de sa réélection, que «ce vote (l') oblige pour les années à venir», sachant très bien qu’une partie des personnes ayant voté pour lui dimanche l’ont fait «non pour soutenir (ses) idées», mais bien pour «faire barrage à l’extrême droite».

Ce déplacement s’inscrit donc dans une forme de campagne pour les élections législatives de juin prochain, déjà lancée par tous les partis politiques. Par ailleurs, 63 % des Français inscrits sur les listes électorales souhaitent une cohabitation, selon un sondage exclusif pour CNEWS. Un électeur sur trois d’Emmanuel Macron ne souhaite d’ailleurs pas le voir disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Après une campagne présidentielle parasitée par la guerre en Ukraine, pendant laquelle Emmanuel Macron n’est pas beaucoup allé au contact des Français, il lui revient désormais, après sa réélection, de convaincre les électeurs s’il souhaite pouvoir gouverner comme il l’entend.