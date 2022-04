Législatives : entre LFI et PS, rien d’«insurmontable» pour former une alliance

C’est l’un des feuilletons de cette campagne des législatives 2022. Des responsables de La France insoumise et du Parti socialiste se sont rencontrés une première fois ce mercredi en vue de former une alliance. Selon eux, aucun de leurs désaccords ne serait «insurmontables» pour parvenir à une entente qui serait historique.

Afin d’appuyer sur ce point et d’afficher l’optimisme, le terme a été utilisé à la fois dans le camp de Jean-Luc Mélenchon et dans celui des socialistes.

Manuel Bompard, négociateur désigné de LFI, a ainsi exprimé face à la presse qu'«il n'y a pas de point de discussion qui paraissait insurmontable».

«On n'avait pas l'impression de discuter avec le même PS qu'il y a deux-trois ans», a-t-il appuyé, comme pour montrer que le parti à la rose semble avoir revu à la baisse ses exigences, après le fiasco de la présidentielle. «Il y a clairement une volonté d'afficher une rupture avec le PS de François Hollande, ils n'avaient pas de difficulté à s'engager sur l'abrogation de la loi El Khomri, sur la VIe République, le blocage des prix, qui sont pour nous des marqueurs importants», s'est réjoui l'eurodéputé LFI.

Cependant, «on attend maintenant de la part du PS une déclaration publique qui permette d'acter ces points de convergence, on verra si dans ces prochains jours elle a lieu et dans ce cas on pourra continuer à discuter», a-t-il prévenu.

Les discussions vont se poursuivre

Le porte-parole du PS Pierre Jouvet a de son côté affirmé que «nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur certains points, il n'y a pas entre nous de point de blocage insurmontable». «Cette discussion nous a permis d'avancer, démontrant la volonté commune de construire un programme partagé en vue des élections législatives, dans une optique commune de victoire», a-t-il ajouté.

«C'est une première étape importante où chacun a pu exprimer avec son identité, les marqueurs qui sont les siens, la volonté de cheminer ensemble», a dit Pierre Jouvet, indiquant que les deux formations allaient «continuer à discuter dans les heures qui suivent».

Pour rappel, La France insoumise compte réunir dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon une grande alliance des partis de gauche pour les élections législatives, afin de devenir majoritaire à l’Assemblée nationale. Pour cela, des négociations ont commencé officiellement cette semaine.