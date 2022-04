Pénurie de saisonniers : avec 45.000 postes à pourvoir, la région PACA s'organise

Les saisonniers manquent à l’appel. Alors que les vacances de Pâques se poursuivent et que celles d’été se profilent, le constat est unanime. L’union des métiers de l’industrie hôtelière estime à 237.000 personnes les besoins au plan national. La Provence-Alpes-Côte-d’Azur, première région touristique de France, ne fait pas exception mais elle ne veut pas y voir une fatalité.

Rien qu'en région PACA, la restauration et l’hôtellerie recherchent 45.000 personnes selon Pôle emploi. «Des tensions considérables sur le marché de l’emploi apparaissent», confirme François de Canson, président du Comité régional de tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Coupure, absence de week-ends, horaires contraignants… «les métiers de l’hôtellerie et de la restauration souffrent d’une mauvaise image», constate-t-il. «Des milliers de professionnels ont fait le choix de quitter ces métiers». Un phénomène déjà existant avant la crise sanitaire, et qui ne cesse de s’accélérer.

Résultat, des postes vacants et une situation qui inquiète les restaurateurs et hôteliers. «Aujourd’hui tout le monde a du mal à trouver du personnel et ce, que ce soit le petit restaurant de plage ou le 5 étoiles de Marseille», note François de Canson, également maire de la commune balnéaire de La Londe-les-Maures, entre Hyères et le Lavandou. Sur le terrain, les conséquences sont palpables. «Le week-end de Pâques, tous les restaurants qui sont sur le port ont fait, selon leur capacité, entre 130 et 150 repas midi et soir. Il y en a qui ont été obligés de fermer certains soirs pour pouvoir laisser souffler leur personnel», note le maire. Et de poursuivre : «il y a un véritable combat à mener pour donner envie aux gens de vouloir travailler dans ces métiers du tourisme».

Un site de recrutement unique

Alors qu’une campagne nationale de recrutement sera lancée par l'Etat en septembre, le comité régional de tourisme de Provence-Alpes Côte d’azur s’organise, avec pour objectif de redorer le blason des métiers du tourisme. Un secteur qui génère dans la région 20 milliards de chiffre d’affaires et représente 13 % du PIB.

Faciliter l’accès à la formation, proposer une politique salariale motivante et des évolutions de carrière grâce à une charte de bienveillance, et réunir sur un site unique toutes les offres d’emploi sont les trois axes d’action du CRT. Ce dernier s’est ainsi associé au site monemploitourisme.fr, pour proposer près de 8.000 postes à pourvoir dans la région. La plate-forme référence, quant à elle, toutes régions confondues, plus de 65.000 postes.

Certains devraient donc bien rester inoccupés cet été, alors que les taux de réservation laissent entrevoir une belle saison.