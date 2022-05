Législatives 2022 : Marine Le Pen lance la campagne du RN en vidéo

Battue au second tour de la présidentielle dimanche dernier, Marine Le Pen a l’ambition de prendre sa revanche sur Emmanuel Macron lors des législatives, les 12 et 19 juin prochains. La candidate du RN a lancé la campagne électorale de son parti via une vidéo publiée sur son compte Twitter ce dimanche 1er mai.

Malgré sa défaite au second tour de l’élection présidentielle avec 41,45% des suffrages recueillis contre 58,55% pour le président sortant, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 158 des 577 circonscriptions administratives.

Consciente de cette force de frappe importante, la tête d’affiche du RN a posté une vidéo de 2 minutes et 35 secondes sur les réseaux sociaux afin de faire barrage à la politique voulue par Emmanuel Macron en obtenant un maximum de députés Rassemblement national aux législatives.

Mon projet vise à mettre la valeur travail au centre de nos grands choix de société. La France que nous aimons permettra à tous de vivre de son travail ou de sa retraite, d'entreprendre sans être accablé de normes ou de taxes injustes.





Elle a mis l’accent sur ses thématiques de campagne, comme l’importance de la valeur travail, la lutte pour la justice sociale et le pouvoir d’achat des Français. Marine Le Pen s’est également positionnée sur le sujet brûlant de la réforme des retraites, un axe fort de la dernière campagne présidentielle pour le chef de l’Etat.

«Un choix de société»

«Une société qui reconnaît la valeur du travail ne peut accepter de porter l’âge de la retraite à 65 ans. La retraite doit permettre à tous ceux qui ont contribué à la richesse de la France de profiter d’années de repos et de bonheur en bonne santé, auprès de leur famille. Le projet que je porte vise à permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt et de maintenir nos acquis sociaux. C’est un choix de société et pas seulement une réforme comptable», a expliqué la fille de Jean-Marie Le Pen dans son message vidéo.