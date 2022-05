Législatives 2022 : Jean Lassalle annonce qu'il ne se représentera pas

Jean Lassalle ne se représentera pas aux législatives. Après vingt ans en tant que député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le député berger renonce à un nouveau mandat.

Au début du mois d’avril 2022, Jean Lassalle avait pourtant indiqué qu’il briguerait un nouveau mandat.

Le député béarnais qui participait à sa deuxième élection présidentielle a annoncé lundi lors d’une conférence de presse à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) sa décision de ne pas se représenter.

Il a justifié cette dernière par la «situation nationale» fustigeant à nouveau le climat de la présidentielle estimant qu’elle avait été «jouée d’avance».

Jean Lassalle a également expliqué qu’il devait subir bientôt une opération à cœur ouvert. Depuis sa grève de la faim en 2006, ses problèmes de santé se sont accentués. Il n’a cependant pas précisé si cet impératif médical avait un lien avec sa décision.

Autre justification à ce renoncement, l’enquête pénale ouverte à son encontre par le parquet de Pau à la suite de la mise en scène de son abstention lors du second tour de la présidentielle. «Je me battrai corps et âme pour défendre mon honneur», a indiqué le député, qui aura 67 ans ce mardi 3 mai.

Un autre Lassalle à l’Assemblée nationale ?

Jean Lassalle n’a pas caché sa « très forte émotion » de quitter l’hémicycle de l’Assemblée nationale après vingt ans de mandat. Cependant, il pourrait ne pas être le dernier Lassalle à y siéger. En effet, le candidat malheureux à la présidentielle a indiqué être en discussion avec son frère Julien Lassalle pour que ce dernier prenne sa succession et se présente.

Avec son franc-parler, son accent béarnais et ses actions hautes en couleurs, Jean Lassalle aura marqué le palais Bourbon. Il s’y était fait remarquer dès 2003, lorsqu’il a entonné en pleine séance Se Canta, une chanson béarnaise considérée comme l’hymne des Gascons. Trois ans plus tard il avait entamé sa grève de la faim pour sauver l’usine Toyal de la vallée d’Aspe, avant de faire, en 2013, un tour de l'Hexagone à pied à la rencontre des Français.

Élu le 16 juin 2002, avec 57,05 % des voix au second tour, Jean Lassalle quittera ses fonctions le 19 juin 2022 au moment de l’élection de son successeur.