Que signifie le nouveau drapeau jaune et rouge apparu sur les plages françaises ?

Alors que les incidents de baignade se multiplient et que l'été approche à grands pas, les drapeaux de signalisation présents sur les plages ont été modifiés.

La nouvelle signalétique a été décidée dans un décret du 31 janvier dernier. Anciennement triangulaires, les drapeaux sont désormais rectangulaires et certains ont même été ajoutés.

Les trois drapeaux classiques, vert, jaune et rouge, restent en vigueur et ne changent pas de signification : baignade autorisée sans danger apparent, baignade surveillée avec danger limité et marqué, et enfin baignade interdite.

[#VendrediLecture #baignade Avec l’application de la nouvelle norme de 2020, certains drapeaux des zones de baignade surveillées changent.

Mais désormais, d'autres indications seront affichées et concerneront à la fois les espaces partagés ainsi que des espaces marins protégés.

Un nouveau drapeau

Un drapeau a attiré la curiosité des baigneurs. Il s'agit d'un tissu rectangulaire rouge et jaune qui signifie que la baignade est surveillée pendant les horaires d'ouverture du poste de secours.

D'autres symboles vont orner les plages françaises à l'image d'un tissu à damier noir et blanc qui indique que la zone de baignade n'est pas interdite mais qu'elle présente un risque pour le baigneur, puisqu'il s'agit d'un espace où des pratiques nautiques et aquatiques se tiennent.

D'autres drapeaux sont entrés en vigueur depuis le dernier décret publié au journal officiel comme un triangle jaune qui alerte sur la présence d'une compétition en cours ou bien un rond rouge barré sur fond blanc qui interdit des activités telles que la pêche ou encore le canotage.