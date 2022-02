Etats-Unis : un hélicoptère s'écrase dans l'eau près d'une plage bondée de Miami (Vidéo)

Une catastrophe évitée de justesse. Le crash d'un hélicoptère s'est produit à proximité d'un lieu de baignade très fréquenté de Miami. Cet accident n'a fait que deux blessés, ceux-ci étant à bord de l'appareil, ont indiqué les autorités de l'Etat de Floride.

Dans l'après-midi du 19 février, la police de Miami a partagé sur les réseaux sociaux cette vidéo incroyable et effrayante de cet accident d'hélicoptère survenu à Miami Beach.

Les images vidéo nous montrent l'appareil de type Robinson R44 perdant de l'altitude à mesure qu'il se rapproche dangereusement du rivage où se trouve une foule de baigneurs. Il finit par s'écraser dans l'océan à seulement quelques mètres de la plage, provoquant la frayeur et la stupéfaction parmi les baigneurs et touristes venus se détendre au bord de l'eau.

Alertés par un témoin du drame, les secours sont intervenus rapidement sur les lieux de l'accident.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.





— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022