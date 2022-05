La France a déjà atteint son jour du dépassement des ressources aujourd'hui

Si le monde entier vivait comme les Français, l’humanité aurait déjà consommé l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an, selon l’ONG WWF. Ce jeudi 5 mai marque donc le jour du dépassement pour l’Hexagone.

«En 2022, il aura fallu à notre pays seulement 4 mois pour consommer tout ce que la nature est en capacité de régénérer en une année», a déclaré WWF dans un communiqué. Le jour du dépassement de 2022 tombe donc environ cinq mois plus tôt qu’en 1961, et aujourd’hui, si l’humanité consommait comme les Français, il faudrait 2,9 Terres pour subvenir aux besoins de tous les habitants.

Chaque année, l’ONG Global Footprint Network calcule à l’échelle mondiale et par pays l’indice du «jour du dépassement» pour illustrer la consommation toujours plus rapide et importante de la population humaine, alors même que les ressources de la planète sont limitées. En 2021, il était fixé au 29 juillet à l’échelle mondiale, soit près de trois mois plus tard que le jour du dépassement français.

La date a même stagné lors du dernier quinquennat : 5 mai 2017, 5 mai 2022. Retour à la case départ.

«Tous les présidents de la Vème République ont laissé l’empreinte écologique du pays se dégrader. En moyenne, selon les données utilisées chaque année par le Global Footprint Network, entre 1981 et 2007, le Jour du dépassement a avancé de 10 jours à l'issue de chaque mandat», a déploré WWF.

Planification écologique

Cependant, malgré ce piètre bilan, l’ONG estime qu’il est possible que le jour du dépassement recule de 25 jours d’ici à 2027 si son plan de «planification écologique», soumis au gouvernement, est appliqué sous le nouveau mandat d'Emmanuel Macron.

Ce plan «est défini par des objectifs précis qu’il faudra avoir atteint en 2027, voire avant pour certains : diviser par deux l’utilisation de pesticides, parvenir à 25 % de terres cultivées en bio, réaliser 700.000 rénovations complètes chaque année, soutenir les alternatives à la voiture comme le vélo pour que les Français puissent l’utiliser pour au moins 15 % de leurs déplacements, végétaliser l’alimentation et faire baisser de 20 % la consommation de protéines animales, accélérer sans tarder le développement des énergies renouvelables», a détaillé WWF.

En comparaison, l’association a estimé que si le gouvernement se contente d’appliquer les mesures déjà en cours, le jour du dépassement ne reculerait que de trois jours d’ici à 2027.