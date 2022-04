Les Grands Meetings 2022 : Emmanuel Macron promet un Premier ministre «directement chargé de la planification écologique»

Le président candidat Emmanuel Macron a tenu son grand meeting d’entre-deux tours ce samedi après-midi à Marseille, dans le jardin du Pharo (7e arrondissement).

Le président sortant a promis que, s'il est réélu, son Premier ministre sera «directement chargé de la planification écologique» afin d'aller «deux fois plus vite» pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. «La politique que je mènerai dans les cinq ans venir sera écologique ou ne sera pas», a-t-il souligné. Le Premier ministre, a-t-il ajouté, sera «appuyé par deux ministres forts, le ministre de la planification énergétique», qui «aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du pétrole, du gaz et du charbon», et un ministre «chargé de la planification écologique territoriale».

Emmanuel Macron sur l’écologie : «mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique» pic.twitter.com/qkmZhKSdxA — CNEWS (@CNEWS) April 16, 2022

Au cours d'une grande partie de son discours, Emmanuel Macron a évoqué l'écologie. «Une fois encore, le GIEC a remis un rapport qui nous donne trois ans pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, pour léguer à nos enfants une planète vivable. Oui c'est à nous d'agir et de faire. Ce message écologique du premier tour, des plus grands scientifiques, que notre jeunesse prône depuis plusieurs mois, nous devons aujourd'hui lui donner une perspective nouvelle pour le 24 avril et pour les années qui viennent», a-t-il lancé.

Abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, conférence citoyenne pour le climat... Le président candidat a dressé un bilan environnemental de son premier mandat. «Pendant cinq ans nous nous sommes battus et avons pris des décisions qui avaient été tant de fois reportées», a-t-il affirmé.

Emmanuel Macron, sur l’écologie: «nous sommes aujourd’hui, nous Français, le premier pays d’Europe en surface bio» pic.twitter.com/9A9yqnzmY7 — CNEWS (@CNEWS) April 16, 2022

«La bataille pour le climat, c'est la clé d'une réussite commune, d'un investissement de la Nation, d'un accompagnement de chacune et chacun pour changer les habitudes», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Emmanuel Macron promet de former «400.000 personnes en plus aux métiers de la transition écologique, de l'énergie, de l'industrie, du recyclage et de la réparation». «La jeunesse sera, par ailleurs, intégrée au Haut conseil pour le climat à travers les grandes associations», a-t-il précisé.

Parcourir le territoire

Après une première partie de campagne où il lui a été reproché de se rendre trop peu sur le terrain, dans le pays, le président sortant s’attache à parcourir le territoire, avant le second tour de l’élection présidentielle (dimanche 24 avril).

Après être allé à Strasbourg (Bas-Rhin) ou au Havre (Seine-Maritime) ces derniers jours, ses équipes et lui avaient donc décidé de s’installer dans la cité des Bouches-du-Rhône pour y tenir leur grand meeting.

La scène prévue pour Emmanuel Macron au Pharo à Marseille pic.twitter.com/d0Rm5lSCsU — Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) April 16, 2022

Marseille devait déjà être le lieu d’un grand rassemblement au début du mois de mars. Le candidat avait finalement expliqué ne pas pouvoir honorer l’évènement à cause de ses obligations liées à la guerre en Ukraine.

Ce nouveau rendez-vous ressemblait donc à un rattrapage, qui avait pour but de diffuser des images d’un large soutien populaire.

Sur les terres de Jean-Luc Mélenchon

Il faut peut-être y voir aussi un clin d’œil, voire un appel du pied à l’électorat de Jean-Luc Mélenchon, qu’Emmanuel Macron tente de séduire.

Le leader de La France insoumise est en effet député de la ville et a réalisé un très gros score dans la cité phocéenne (31,12%, contre 22,62% pour Emmanuel Macron et 20,89% pour Marine Le Pen). Une réserve de voix dans laquelle le finaliste aimerait bien pouvoir puiser pour battre Marine Le Pen.