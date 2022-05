Paris : elles ont testé toutes les piscines de la capitale, elles le racontent dans un livre

Elles sont sœurs et se sont jetées à l'eau. Ensemble, Colombe et Marine Schneck ont testé toutes les piscines de la capitale, et en ont fait un livre, qui recense en textes et en illustrations les spécificités de chacune d'entre elles. «Paris à la nage : Guide des piscines parisiennes» doit paraître ce jeudi 5 mai.

Accès, propreté, température et qualité de l'eau, mais aussi tarifs et longueur de bassins... Tout a été passé au crible et répertorié dans ce guide des piscines parisiennes, triées par arrondissement du 1er au 20e, où l'on trouve également trois intrus que sont les piscines de Puteaux (92), d'Orsay (91) et de Châtillon (92).

Une quarantaine de piscines à tester

«A Paris, il y a une quarantaine de piscines ouvertes au public (entre les fermetures pour travaux qui durent et les nouvelles piscines qui ouvrent), cela fait environ une à visiter par semaine en un an. Pourquoi ne pas refaire le trajet de piscine en piscine de John Cheever dans le Connecticut et de Carolyn Kormann à New York, mais à Paris ?», s'est ainsi interrogée Colombe, qui explique avoir commencé à nager tard, après une rupture amoureuse.

«Quand Colombe m’a proposé de faire ce guide des piscines de Paris avec elle, j’ai trouvé que c’était un beau projet», a de son côté pensé Marine, sa sœur, estimant qu'«explorer et découvrir notre ville à travers ses eaux bleues serait un angle de voyage unique et amusant».

Un voyage entamé en août 2020, après le premier confinement, et qui vient de s'achever. «Colombe a observé» et «Marine a illustré», nous explique-t-on. Pendant plus d'un un an, ces deux sœurs se sont tout simplement retrouvées pour nager ensemble, bavarder avec les habitués des piscines parisiennes et prendre un verre pour débriefer.

Et le résultat donne un guide complet de plus de 300 pages, où l'on retrouve tout autant d'anecdotes et autres détails qui font la magie du lieu ou, au contraire, le gâchent un peu. L'une des piscines sera ainsi mise en avant pour son toit ouvrant ou son superbe espace extérieur, quand cette autre affichera une propreté limite ou une température trop fraîche.

Ecrit avec humour et ponctué de jolis dessins, ce guide offre surtout un bon aperçu de ce qui attend le (futur) nageur, qui serait tenté d'entrer dans l'établissement. Un livre réalisé en collaboration avec My Little Paris, où l'on trouve également quelques bonnes adresses pour aller se poser après une bonne séance de nage.