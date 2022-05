Législatives 2022 : Les Républicains entrent en campagne, le député Robin Reda rejoint la majorité présidentielle

Après la déroute de l’élection présidentielle, Les Républicains ont officiellement lancé leur campagne pour les élections législatives, ce samedi 7 mai à Paris, lors d'un Conseil national.

Cette réunion s'est tenue à huis-clos au siège des LR, rue de Vaugirard (15e) autour de plusieurs cadres et ténors, notamment Annie Genevard, Xavier Bertrand ou encore le président du Sénat Gérard Larcher.

Lors de ce Conseil national, Christian Jacob, le président du parti, a indiqué qu'un accord a été «bouclé avec les partenaires de l’UDI et du Nouveau Centre.»

Cette formation se battra dans 543 circonscriptions, soit 94 % du territoire sous bannière LR-UDI-NC : «Il y aura 457 candidats LR, 59 UDI, 26 Nouveau Centre et 1 Liberté et Territoire».

Christian Jacob a en outre annoncé que chaque candidat sous cette bannière recevra «un prêt de 5.000 euros» et a ajouté qu'une «charte de clarté et d’indépendance des Républicains a été votée à l’unanimité.»

Depuis le résultat de l’élection présidentielle, le président des Républicains n'avait eu de cesse de répéter qu’il «n'y a pas de double appartenance possible», et donc qu’une alliance avec La République en marche était inenvisageable.

Cependant, plusieurs membres du parti, comme Damien Abad ou Constance Le Grip, se sont montrés plutôt ouverts à des discussions avec la majorité présidentielle.

le député Robin Reda rejoint la majorité présidentielle

Surtout, alors que la convention devait débuter, la défection du député LR Robin Reda et son investiture par Renaissance (ex-La République en marche) dans sa 7e circonscription de l’Essonne, a été officialisée.

Dans un tweet, ce proche de Valérie Pécresse, premier parlementaire LR sortant à rejoindre la majorité depuis l’élection présidentielle, a estimé que «la situation du pays exige le dépassement, politique et humain, pour réussir les réformes difficiles mais nécessaires».

Interrogé sur cette investiture, Christian Jacob a indiqué que Robin Reda «l’en avait informé» dans la journée. «Pour nous, la règle est claire : il n’y a pas de double appartenance. On est Républicains, on ne peut pas être LR et majorité présidentielle», a-t-il martelé.

Point transfuge. @robinreda député LR et soutien de V Pecresse et investi par en Marche en vue des prochaines élections législatives. @CNEWS — Elodie HUCHARD (@ElodieHuchard) May 7, 2022

Christian Jacob a donc fait savoir qu’il y aura un candidat LR face à Robin Reda, tentant, dans le même temps, de minimiser ce départ : «On nous avait annoncé une cinquantaine (de députés LR partant vers la majorité présidentielle), après une trentaine, une dizaine… il y en a un effectivement. Peut-être deux, peut-être trois», a-t-il raillé.

Reste que ces dernières semaines, la droite s'est aussi inquiétée de rumeurs récurrentes prêtant à Nicolas Sarkozy, reçu mardi encore à l'Elysée, l'intention de négocier avec Emmanuel Macron le ralliement de plusieurs élus.

Les tensions entre l’ancien président et la candidate malheureuse à l’élection présidentielle, n’ayant récolté que 4,7 % des voix, sont par ailleurs grandissantes, Valérie Pécresse ayant refusé le don de Nicolas Sarkozy pour rembourser sa campagne.

Christian Jacob, qui lui ne se représentera pas pour un sixième mandat, revendique «l’ancrage local» de son parti, confirmé lors des dernières élections municipales et régionales. «C'est là que nous, Les Républicains, faisons la différence», avait-il assuré à la veille de ce conseil national, en critiquant «parisianisme» et «bureaucratie» des candidats de la majorité.