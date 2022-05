Patrice Bégay, directeur exécutif de BPI France : «L'export fait vivre»

En partenariat avec CNEWS pour son édition 2022, le «Big Tour» de BPI France met à l’honneur l’entreprenariat en France tout au long de l’année. Invité de l’Hebdo de l’éco ce samedi 7 mai, le directeur exécutif de la banque d’investissement, Patrice Bégay, a livré toutes les clés pour comprendre ce domaine et ses enjeux.

Alors que le Big Tour a commencé en mars dernier, l’événement a déjà conquis bon nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux. «C’est redonner l’envie de l’entreprise aux Français. Sur les 5 premières étapes (il y en a 30 au total dans l’année), il y a déjà sur les réseaux sociaux et le digital plus de 11,5 millions de Français qui nous ont suivi», a expliqué Patrice Bégay au journaliste spécialisé Eric de Riedmatten.

L’investissement de BPI France a été réparti entre quatre pôles stratégiques. «Il y a 1,4 milliard d’euros dans les industries culturelles et créatives, la «French Touch» ; 1 milliard dans la «Deep Tech», à savoir des chercheurs qui deviennent entrepreneurs ; plus de 7 milliards d’euros dans l’industrie avec la «French Fab» et des prêts verts liés à la décarbonation des entreprises, c’est près d’un milliard d’euros», a affirmé le directeur de BPI France Excellence dans l’Hebdo de l’Eco.

«99% du chiffre d'affaires peut se faire à l'international»

De nombreux secteurs se sont révélés porteurs dans le domaine de l’entreprenariat, comme en a témoigné le dirigeant de la firme française. «Il y a des secteurs dynamiques, comme l’industrie, le BTP, les transports, la logistique, la santé, l’hôtellerie et la restauration».

Pour le directeur exécutif de BPI France, la meilleure option de développement pour les entrepreneurs est de se tourner vers le commerce international. «On leur parle très cash, aux entrepreneurs et sur l’international, on leur dit : ‘allez-vous faire voir ailleurs‘ et ‘montrez-vous’. Aujourd’hui, 99% de votre chiffre d’affaires peut se faire à l’international. Injecter de l’innovation dans les PME est un rôle central, tout comme nous l’avons fait avec le «Tech in Fab» de mettre de plus en plus de technologies dans l’industrie», a analysé Patrice Bégay.

Les prochaines étapes du Big Tour se dérouleront à Tourcoing le 26 mai, à Berck le 28 mai, à Reims le 16 juin et à Dijon le 18 juin. Plus de 60.000 entrepreneurs seront également présents à l’Accor Hôtel Arena le 6 octobre prochain. «L’export fait vivre. L’international sera là. Conquérir, c’est aussi grandir pour tous ces entrepreneurs», a conclu le patron de BPI France.