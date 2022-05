Paris : l'opérateur Bird déploie 600 vélos électriques dans la capitale

Après l'éviction de ses trottinettes en 2020, l'opérateur américain Bird change de braquet et déploie à partir de ce jeudi 12 mai une flotte de 600 vélos électriques, disponibles en libre-service.

Un timide retour à Paris pour l'instant, avec seulement 600 vélos électriques, déployés à partir de ce jeudi dans tout Paris. L'opérateur américain aux vélos bleus viendra ainsi concurrencer Dott et Lime, qui gèrent respectivement une flotte de 3.000 et 5.000 vélos électriques.

Côté prix, ils seront particulièrement attractifs dans un premier temps, avec une offre proposée à seulement 1 euro les 15 minutes (valable une semaine). Des tarifs de lancement, qui s'aligneront ensuite sur ceux pratiqués communément dans la capitale, avec des courses à 21 centimes la minute (+ 1 euro de déverrouillage). Soit 6,3 euros pour une course de 30 minutes chez Bird, contre 7,9 euros chez Dott et Lime.

Quant au modèle, il s'agit d'un vélo de 34 kg et limité à 25 km/h, équipé d'un arbre de transmission mécanique et de pneus en mousse, censés empêcher les crevaisons. Le même que celui utilisé par Dott. Et si Bird a déjà développé ses propres trottinettes électriques, déployées dans 400 villes dans le monde entier, dont 23 villes françaises (Annecy, Bordeaux, Lyon, Paris...), l'idée de la marque est de développer à terme ses propres vélos.

Vision Zero



Climate action



Traffic reduction



Infrastructure development



Small business support





Bird's micromobility solutions can help cities achieve all of these important goals & more! Tap the link to learn how https://t.co/lXxWgHMw3c

— Bird (@BirdRide) May 2, 2022