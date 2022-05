Législatives 2022 : pas de candidat LREM face au député LR Damien Abad

Une manière de saluer son engagement. Le parti Renaissance, anciennement LREM, ne présentera pas de candidat face au député LR sortant Damien Abad dans la 5e circonscription de l'Ain pour les législatives de juin prochain, a confirmé ce vendredi 13 mai son délégué général Stanislas Guerini.

«Je vous confirme que nous n'investirons pas de candidat dans cette circonscription-là», a indiqué Stanislas Guerini sur France 2. La raison ? La majorité présidentielle souhaite «saluer la posture de responsabilité et la clarté» du patron des députés LR dans l'entre deux tours de la présidentielle lorsqu'il avait clairement appelé à voter Macron face à Marine Le Pen.

«Damien Abad, à un moment où son parti politique faisait une nouvelle fois le choix de ne pas faire de choix entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, dans un ni-ni, une forme de naufrage idéologique et politique de son parti, s'en est mis en retrait de manière extrêmement claire», a souligné Stanislas Guerini. Ajoutant que «ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout le programme porté par le président de la République, sinon il nous aurait rejoints et serait investi par la majorité présidentielle».

Toutes les circonscriptions ne sont pas visées

La majorité, réunie sous la confédération «Ensemble!», a annoncé ces derniers jours les noms de ses candidats dans 548 circonscriptions sur les 577, bien qu'elle devrait renoncer au final à présenter des candidats dans une quinzaine de territoires.

La 5e circonscription de l'Ain était particulièrement scrutée car Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, fait l'objet de spéculations sur un possible ralliement à la macronie, décuplées depuis la révélation d'une rencontre récente avec Thierry Solère, ex-LR devenu conseiller d'Emmanuel Macron.

Fin avril, Damien Abad a aussi été l'un des deux seuls à s'abstenir en comité stratégique de LR lors du vote d'une motion affirmant l'«indépendance» des LR face à Emmanuel Macron.