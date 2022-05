Adriana Karembeu et Marc Lévy lancent les journées nationales de la Croix-Rouge française

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la mannequin Adriana Karembeu est l’ambassadrice principale de la Croix-Rouge française.

Et c'est au côté de l'écrivain Marc Lévy, qu'elle a lancé la nouvelle campagne nationale de l'association. Dès ce samedi 14 mai et jusqu'au 22 mai, des milliers de bénévoles de la Croix-Rouge, à travers la France, circuleront afin de tenter de récupérer des dons nécessaires pour alimenter les antennes locales de l’association humanitaire, fondée en 1864. Grâce à cet argent, la Croix-Rouge française peut venir en aide aux plus démunis ainsi qu'aux personnes en danger, tant sur le plan social que de la santé.

Les médias au rendez-vous ce matin pour le lancement des Journées nationales à Paris. Maintenant direction Dijon pour un coup d’envoi en région ! Rdv à 17h avec Adriana Karembeu et le Président de la @CroixRouge sur la Place Darcy #JN2022 #OnSeRejointEnBas #CroixRouge pic.twitter.com/7thepjQVyL — Elodie Bourdillel (@EBourdillel) May 14, 2022

Adriana Karembeu présente à Paris et Dijon

À l'occasion de cette édition 2022, les deux ambassadeurs de la Croix-Rouge sont présents pour donner le coup d’envoi dans la capitale. La Croix-Rouge a d'ailleurs dévoilé sa nouvelle campagne, intitulée «En bas de chez vous», ce samedi 14 mai, en simultané dans quatre villes à travers la France : Paris, Dijon, Nice et Rennes.

L’ancienne femme du footballeur Christian Karembeu est une des figures de proue de l’association depuis près de 20 ans et est apparue dans de nombreux spots publicitaires de la Croix-Rouge au fil des années. Ce samedi 14 mai, l’ambassadrice arpente les rues de Paris et de Dijon, lançant l’opération, afin de récupérer des dons auprès du grand public pour l’association.