Rodéos urbains : les interpellations se multiplient à Paris et petite couronne, à la demande de Gérald Darmanin

Action, réaction. Les interpellations liées au phénomène des rodéos urbains se multiplient ces derniers jours à Paris et en petite couronne depuis que Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre de hausser le ton.

«Vigilance soutenue», assure la préfecture de police de Paris (PP) ce dimanche 15 mai, alors qu'elle annonce avoir interpellé 3 personnes et saisi 3 motos, à Ivry-sur-Seine puis à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94).

Quelques heures plus tôt, la PP avait déjà annoncé avoir interpellé trois personnes à Paris, deux dans le 14e arrondissement accusées d'avoir fait «du rodéo en quad sur la voie publique» et une autre dans le 17e arrondissement accusée d'avoir «effectué des roues-arrières avec une moto-cross».

La veille encore, 4 motos avaient été saisies et 3 personnes avaient été interpellées à Créteil, dans le Val-de-Marne (94), après que ces dernières venaient de charger des moto-cross dans un camion. Deux d'entre elles «étaient signalées comme volées», avait d'ailleurs souligné la PP.

Même chose en Seine-Saint-Denis (93), où 3 véhicules ont été saisis et 2 personnes interpellées à Dugny, à La Courneuve et à Clichy-sous-Bois, alors que la PP indiquait poursuivre «la lutte contre les rodéos urbains dans l'agglomération parisienne». Même chose à Chevilly-Larue et Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94).

Vendredi, une opération coordonnée avait même été menée dans plusieurs communes de l'agglomération parisienne, lors de laquelle 6 deux-roues avaient été saisies, avec 68 personnes contrôlées, dont 9 interpellées et 8 verbalisées.

«Saisie systématique des véhicules»

Une intensification des contrôles et des interpellations, concomitante avec la demande de Gérald Darmanin, ce jeudi 12 mai, de «mobiliser tous les services [...] avec la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs».

Le ministre de l’Intérieur a ainsi demandé aux forces de l'ordre «de mettre en œuvre dès ce vendredi des actions déterminées pour faire face à ce phénomène» avec un objectif de 700 opérations de contrôle ce week-end. Elles sont également invitées à «procéder à la saisie systématique des engins utilisés» lors des rodéos.