Rap, match interrompu, rodéos urbains : qui sont «les Daltons» de Lyon ?

Ils font fréquemment parler d’eux dans le Rhône, et pas pour de bonnes raisons. Ce groupe de jeunes lyonnais reconnaissables à leurs costumes, identiques à celui des quatre prisonniers de la bande dessinée Lucky Luke, enchaînent les provocations et agacent la police.

Qualifiés de délinquants par la préfecture du Rhône, ce collectif de rappeurs sème la pagaille à Lyon. Dans leurs clips de rap qui atteignent plus d’un demi-million de vues, ils ne camouflent pas leur aversion pour les autorités. Entre paroles agressives ou encore apologie du trafic de drogue, leur but est clair : défier la police.

Et ce n’est pas seulement dans des vidéos de musique que les provocations fusent. Les membres des «Daltons» multiplient les rodéos sauvages dans les rues de Lyon. Fin août, un premier «Dalton» avait été condamné à neuf mois de prison ferme. Et plus récemment, le 3 novembre dernier, l’un des membres a écopé de huit mois de prison avec sursis.

Les condamnations ne semblent pas les arrêter

Sur les réseaux sociaux, les «Daltons» partagent fièrement les vidéos de leurs agissements. Le dernier en date, est lorsqu’ils se sont introduits sur la pelouse du Groupama Stadium lors de la rencontre entre l’OL et le Sparta Prague en Ligue Europa.

L’un des membres affichait d’ailleurs la légèreté du collectif dans les colonnes du Figaro. «On n’est pas des révolutionnaires. On n’a rien contre les flics, ce n’est pas un combat contre eux. Ça nous fait marrer quand ils veulent nous choper sur la route. On a toujours été habitués à ça. Et puis ça plaît aux gens», affirmait-il. Pas sûr que ces agissements plaisent à tout le monde et encore moins aux autorités.