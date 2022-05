Gouvernement : Elisabeth Borne nommée Première ministre

C'est le premier acte fort du second quinquennat. Elisabeth Borne, 61 ans, succède à Jean Castex à Matignon. Actuelle ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, elle a été nommée Première ministre par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

L'annonce est tombée en fin de journée ce lundi 16 mai. Son nom circulait depuis plusieurs jours dans l'entourage du chef de l'Etat.

«Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement», a déclaré la présidence dans un communiqué. «C’est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation», a expliqué par ailleurs l’Elysée.

La passation de pouvoir devrait avoir lieu entre 19 et 20 h ce soir, après un entretien avec Jean Castex.

30 ans après Edith Cresson

La nomination d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement arrive trente ans après le départ d'Edith Cresson de Matignon, jusqu'alors seule femme à avoir occupé cette fonction.

Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la macronie, un atout à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par «la mère des batailles» sur les retraites.

Ce choix est d'autant plus stratégique qu'il vient confirmer l'orientation qu'entend se donner le chef de l'Etat, qui a promis de tenir compte de la colère exprimée par de nombreux Français pendant la crise des «gilets jaunes» et lors de l'élection présidentielle, et de changer de méthode. «La composition du nouveau gouvernement, l'identité des grands ministres, l'identité du ou de la Première ministre peut avoir une importance très forte sur les élections législatives», avait ainsi souligné dimanche soir sur LCI le sondeur Frédéric Dabi, de l'Ifop, en rappelant que «la nomination d'Edouard Philippe en 2017 avait permis à la majorité présidentielle de casser la droite en plusieurs morceaux».

Quant à la formation du gouvernement devrait désormais intervenir dans les«jours qui viennent», a-t-on indiqué dans l'entourage du président.