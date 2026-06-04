«Nous les plierons à nouveau» : après les propos de Raphaël Glucksmann sur LFI, Jean-Luc Mélenchon lui répond sèchement

Alors que Raphaël Glucksmann assurait ce mardi que son camp battrait La France insoumise lors de l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu avec ironie ce jeudi 4 juin.

Le leader insoumis confiant. Invité de Radio Nova ce jeudi 4 juin, Jean-Luc Mélenchon a réagi aux propos tenus par Raphaël Glucksmann sur BFMTV, qui estimait pouvoir facilement l’emporter sur LFI à la présidentielle.

Pour rappel, le candidat social-démocrate avait déclaré «nous les plierons à nouveau», faisant référence aux élections européennes pour lesquelles ils étaient arrivés largement devant les insoumis.

«C’est bien, je l’encourage à essayer de le faire et surtout à répéter cette formule parce qu’elle stimule le débat intellectuel dans notre pays», a ainsi répondu avec ironie Jean-Luc Mélenchon qui espère ce qualifier au second tour de la présidentielle en 2027.