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«Nous les plierons à nouveau» : après les propos de Raphaël Glucksmann sur LFI, Jean-Luc Mélenchon lui répond sèchement

Jean-Luc Mélenchon est à nouveau candidat à la présidentielle. [MIGUEL MEDINA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que Raphaël Glucksmann assurait ce mardi que son camp battrait La France insoumise lors de l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu avec ironie ce jeudi 4 juin.

Le leader insoumis confiant. Invité de Radio Nova ce jeudi 4 juin, Jean-Luc Mélenchon a réagi aux propos tenus par Raphaël Glucksmann sur BFMTV, qui estimait pouvoir facilement l’emporter sur LFI à la présidentielle.

Pour rappel, le candidat social-démocrate avait déclaré «nous les plierons à nouveau», faisant référence aux élections européennes pour lesquelles ils étaient arrivés largement devant les insoumis.

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : «Nous plierons à nouveau» Jean-Luc Mélenchon et LFI, assure le socialiste Raphaël Glucksmann Lire

«C’est bien, je l’encourage à essayer de le faire et surtout à répéter cette formule parce qu’elle stimule le débat intellectuel dans notre pays», a ainsi répondu avec ironie Jean-Luc Mélenchon qui espère ce qualifier au second tour de la présidentielle en 2027.

PolitiqueJean-Luc MélenchonRaphaël Glucksmannprésidentielle 2027

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