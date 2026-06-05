Sénatoriales 2026 : les conseillers municipaux se réunissent dans toutes les communes ce vendredi pour élire les «grands électeurs»

Alors que les élections sénatoriales se tiendront au mois de septembre, les conseillers municipaux se réunissent dans toutes les communes de France ce vendredi pour élire les «grands électeurs» appelés à voter pour ce scrutin.

Des élections décisives. Les élections sénatoriales, qui doivent renouveler la moitié de l'hémicycle, seront organisées le dimanche 27 septembre dans les départements concernés, selon un décret publié au journal officiel. Pour ce faire, les conseillers municipaux de toutes les communes de France doivent se réunir ce vendredi pour élire les «grands électeurs» chargés de voter pour les sénateurs.

Les grands électeurs sont 162.000 au total. Selon l’article 24 de la Constitution, le Sénat «assure la représentation des collectivités territoriales». Le collège électoral des grands électeurs est donc logiquement composé à 95% par les conseillers municipaux, ainsi que par les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les parlementaires du département. Ils sont élus au suffrage indirect.

Deux modes de scrutin

Deux modes de scrutin cohabitent pour cette élection, déjà dans les têtes de tous les groupes politiques. Dans les plus petits départements, qui ne comptent qu'un ou deux sénateurs, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des inscrits au premier tour organisé dans la matinée. Sinon, un second tour est organisé dans l'après-midi et le candidat réunissant le plus de voix est élu.

Dans les départements comptant trois sénateurs ou plus, c'est le scrutin proportionnel plurinominal qui prévaut. Tout au long de la journée, de 8h30 à 17h30, chaque électeur se prononce sur une liste. Suivant son résultat, chaque liste envoie alors un certain nombre d'élus au Palais du Luxembourg. Quelque 178 sièges de sénateurs seront renouvelés, sur les 348 au total, soit plus de la moitié.

Depuis 2011, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans, en alternance entre deux séries : la série 1 (170 sièges) et la série 2 (178). En septembre 2026, les territoires du pourtour méditerranéen sont concernés, tout comme le Rhône, la Gironde et l'Alsace. Mais pas l'Île-de-France, ni le Nord et le Pas-de-Calais, qui éliront leurs sénateurs en 2029.

Un scrutin influencé par les municipales

Ces scrutins sont influencés par les résultats des élections municipales, car l'immense majorité des grands électeurs sont en fait des conseillers municipaux. Cela laisse donc présager une poussée du Rassemblement national, qui ne compte actuellement que trois sénateurs dans un hémicycle nettement acquis à la droite.

Le parti à la flamme a besoin de dix élus pour pouvoir constituer un groupe et vise surtout le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. La France insoumise espère, elle, faire son entrée au Sénat en septembre, avec le Rhône en cible principale.

Les dépôts de candidature pour le premier tour se feront du 7 au 11 septembre, selon le décret.