Change NOW : Tout savoir sur la Conférence internationale sur le climat qui s'ouvre à Paris

La cinquième édition de la conférence internationale Change NOW s’ouvre ce jeudi au Grand Palais éphémère à Paris pour trois jours d’échanges sur les solutions à apporter aux changements climatiques.

C’est l’un des plus gros événements au monde consacrés aux solutions à la crise environnementale. Environ 1.000 entrepreneurs, 800 investisseurs et 400 intervenants, venus de 182 pays différents, seront présents ces 19, 20 et 21 mai à Paris pour Change Now, salon placé sous le signe des innovations, qui doivent permettre de trouver des solutions concrètes et durables aux problématiques climatiques.

Less than 24 hours left before #ChangeNOW2022! The Summit is getting ready to welcome our inspiring speakers and innovative solutions!





There's still time to left to grab your pass: https://t.co/6cudHc9KgQ pic.twitter.com/Bce3bZ9Dwv — ChangeNOW (@ChangeNOW_world) May 18, 2022

Cette édition 2022, lors de laquelle 30.000 visiteurs sont attendus, s’articulera autour de plusieurs thèmes, comme l’économie circulaire, la mode durable, la biodiversité, l’énergie ou les transports.

Parmi les intervenants attendus, le réalisateur du film Netflix «Don’t Look Up» Adam McKay, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le PDG de Saint-Gobain Benoît Bazin, mais également Christian Kroll, le fondateur du moteur de recherches Ecosia, Luca de Meo, le PDG de Renault, ou l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Des représentants de grandes entreprises comme Google, Microsoft, Orange ou Coca-Cola sont également attendus.

Depuis cinq ans, la conférence annuelle de Change Now met en relation des entrepreneurs qui ont des projets durables et travaillent sur des innovations bénéfiques pour l’environnement et le climat avec des investisseurs, pour leur permettre de concrétiser leurs projets. Ce salon représente, selon ses fondateurs, le plus grand événement dédié au climat après les COP, conférences des Nations unies sur les changements climatiques organisées chaque année.