Miss France 2023 : Andréa Furet, actrice transgenre, candidate à Paris

Andréa Furet compte parmi les 12 finalistes qui ont été annoncées à l’élection de Miss Paris, qui se tiendra le 19 juin prochain, avant la grande finale des Miss France à la fin de l’année. Il s’agit d’une grande première puisque la candidate est la première femme transgenre, à participer au concours de beauté.

Une candidate remarquée. Âgée de 19 ans, Andréa Furet n’est pas une inconnue, puisque cette jeune femme est notamment comédienne. C’est grâce au film de TF1, «Il est elle», qu’elle s’est fait connaître du grand public en novembre dernier.

Pour ce premier rôle majeur, elle campait sous les traits de Julien, un adolescent qui veut entamer une transition vers le genre féminin. Inspirée de sa propre expérience personnelle, sa performance s’était vue encensée par la critique et les téléspectateurs.

Soutenue par sa famille, Andréa Furet avoir confié l'année dernière à plusieurs médias «s'être toujours sentie différente». Et d'ajouter : «Ça a été le fruit d’une longue observation sur ce qui m’entourait, en regardant les filles et les garçons. Une fois que j’ai vraiment été sûre de moi et de cette identité, je me suis lancée».

Avec le concours de beauté, Andréa Furet semble donc réaliser un autre de ses rêves, puisqu’elle compte parmi les 12 finalistes annoncées à l’élection de Miss Paris, qui aura lieu le 19 juin prochain, avant la sélection Miss Ile-de-France. Elle devient ainsi la première femme transgenre à participer, en espérant accéder au titre de Miss France.

vers Plus d’inclusion

Si les conditions de participation à l’élection nationale de Miss France 2021, exigeaient encore «d’être inscrite à l’état civil comme étant de sexe féminin», il semble que quelques modifications se soient glissées dans la nouvelle charte.

En effet, en devenant Présidente de la société Miss France en octobre 2021, Alexia Laroche-Joubert avait fait savoir que les candidates transgenres seraient les bienvenues dans le concours. «S’il y a des transsexuelles qui ont cheminé vers le féminin et qui ont une carte d’identité féminine, il n’y aucun problème. Il n’y a aucun soucis», avait-elle affirmé en décembre dernier sur Sud Radio.

À cette même période, Élisabeth Moreno, à l'époque ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, avait également fait savoir qu’elle avait échangé avec Alexia Laroche-Joubert sur ce sujet, et que la participation des femmes transgenres «était envisageable».

Mais cette modernisation ne parassait pas convaincre la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, qui avait déjà déclaré en 2019 : «Je ne pense pas que les Français soient prêts à élire une Miss transsexuelle. Et si les Français ne sont pas prêts, il y n’y aura pas de Miss transsexuelles».