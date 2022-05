Orages : 13 départements placés en vigilance orange

Treize départements ont été placés en vigilance orange orages ce dimanche 22 mai par Météo France.

Nouvelle alerte. Météo France a placé ce dimanche matin treize départements de la moitié sud de la France en vigilance orange pour orages.

Les départements concernés par cette nouvelle vigilance sont la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente, la Dordogne, le Lot, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Vienne, la Creuse, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la Loire.

Des ondées localement orageuses abordent les côtes atlantiques en ce début de journée, mais sans présenter de caractère violent, explique Météo-France. Mais cette situation va évoluer. Ces pluies vont se déplacer vers l'est dans la matinée, et concerner une large moitié nord du pays, sans présenter de caractère violent.

Dimanche sur les régions méditerranéennes, les grisailles côtières cèderont la place à un soleil légèrement voilé. Sur le reste du pays, le voile d'altitude sera passagèrement dense et rendra le ciel bien laiteux par moments.

Des températures au-delà des 30 degrés

De rares ondées pourront se produire sur le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France.Sur la moitié sud, où les températures dépasseront de nouveau facilement les 30 degrés, l'ambiance deviendra rapidement lourde et des averses orageuses finiront par se déclencher ça et là. Cette menace orageuse concernera particulièrement l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes dans l'après-midi. Elle s'étendra ensuite vers la Franche-Comté.

L'activité pourra être passagèrement forte, accompagnée d'un risque de grêle et de violentes rafales. Une autre salve orageuse, plus organisée, sera également à craindre en fin de journée sur le sud-ouest.

Cette dégradation démarrera sur l'Aquitaine puis gagnera les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin et le Centre en soirée ou début de nuit suivante. Sur ces régions aussi, la situation sera à surveiller avec grêle et forts coups de vent possibles.