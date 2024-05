Météo : 23 °C à Montpellier, 19 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud ce mercredi ?

Un air d’été va s’installer sur la France pour ce long pont du 8-Mai et de l’Ascension. Météo-France prévoit des températures très agréables pour cette journée de mercredi.

Une impression de grandes vacances. Si dans la matinée, le mercure restera passablement frais dans la partie nord du pays, avec des températures allant de 10° C à 14° C, et une minimale enregistrée à Amiens et des maximales à Strasbourg et Tours, dans la moitié sud, il fera plus doux. Les températures prévues par Météo-France oscillent entre 10° C à Bourg-Saint-Maurice et 16° C à Perpignan, Montpellier, Marseille et Ajaccio.

Une chaude après-midi en perspective

Dans l’après-midi, ce sont les villes de la pointe sud-est et ouest du pays qui enregistrent les températures les plus chaudes. Il fera 23° C à Montpellier, 22° C à Perpignan. À Ajaccio, Marseille, Rennes, Brest, la Rochelle, Bordeaux et Gap, le mercure doit atteindre 21° C.

Côté minimales, il fera 16° C à Lille et Bourg-Saint-Maurice et 17 °C à Biarritz, Amiens et Chaumont. À Paris, ces dernières vont atteindre 19 °C.

La journée sera ensoleillée sur l’ensemble du territoire à de rares exceptions. De la pluie est attendue à Chaumont, Chalon-sur-Saône et Vichy. Des orages devraient aussi éclater dans l’après-midi à Gap.