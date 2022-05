Bac 2022 : des parents veulent que l'épreuve de spécialité d'espagnol soit repassée

L'épreuve de spécialité d'espagnol du baccalauréat 2022 devrait être repassée, selon des parents et des enseignants. L'un des sujets proposés avait déjà été utilisé en guise de remplacement l'année dernière et pouvait donc être consulté avant l'examen.

Certains candidats au baccalauréat ont vraisemblablement eu une impression de déjà-vu en découvrant les sujets de l'épreuve de spécialité d'espagnol, les 10 et 11 mai derniers : l'un d'entre eux était le sujet de remplacement du bac 2021. Cela signifie qu'il était consultable sur internet et même dans les annales, avant l'épreuve 2022.

Un sujet traité lors du bac blanc

Lors de cet examen, doté d'un coefficient 16, les lycéens inscrits en spécialité «Littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) Espagnol» se sont vus proposer une étude de texte et une traduction. D'après les informations de La Dépêche, c'est le deuxième sujet, intitulé «Las mujeres» («Les femmes», en espagnol), qui est au centre des tensions.

Au-delà de sa présence en ligne et dans les annales, il a en plus été utilisé par certains professeurs comme sujet d'entraînement lors du bac blanc. Voilà pourquoi des parents d'élèves et des enseignants crient à l'injustice. Ils estiment que les lycéens ayant eu l'occasion de travailler ce texte avant le bac, que ce soit en classe ou de leur propre initiative, ont été favorisés.

Indignés, certains exigent que l'épreuve soit repassée. Pour cela ils sont prêts à engager une procédure de signalement et demandent un recours. Pour l'heure, l'Education nationale ne s'est pas exprimée à ce sujet.