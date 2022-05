Raids éclairs dans les beaux quartiers : six hommes arrêtés

Six individus viennent d'être mis en examen, suspectés d'avoir commis une vingtaine de vols et tentatives de vols par effraction. Certains de ces hommes avaient déjà été condamnés en 2018 pour avoir dérobé plus de 4 millions d'euros. Les effectifs de la BRB les ont arrêtés le 15 mai dernier.

Tous sont connus de la justice pour des vols avec effraction, vols par escalade, association de malfaiteurs. Suspectés d'avoir commis une vingtaine de vols et tentatives de vols par effraction depuis le mois de février, six individus ont été mis en examen.

Dans cette équipe de délinquants d'origine serbe, la marque de fabrique, c'est de «taper» les quartiers huppés, cibler les adresses intéressantes, et en fonction de la «mission», appeler des renforts spécialisés.

Ainsi, parmi les six interpellés le 15 mai, on trouve un chauffeur, un « grimpeur » pour escalader les balcons haussmanniens, un chargeur de coffre-fort, un homme dédié aux repérages, certains ayant des liens familiaux. De source proche du dossier, on indique que le vol pour eux est un métier, à tel point qu'un des suspects « travaillait » à l'effraction alors qu'il était sous contrôle judiciaire.

Agés de 20 à 51 ans, ils sont suspectés d'avoir commis une vingtaine de vols et tentatives de vols depuis le mois de février, une partie à Paris, et l'autre dans le sud de la France, où ils ont été interpellés. Certains d'entre eux ont déjà été condamnés il y a quelques années pour des faits similaires qui leur avaient permis de voler plus de 4 millions d'euros de butin.

L'expérience des limiers de la BRB (Brigade de répression du banditisme) de la DRPJ de Paris ne leur a pas permis de faire autant de dégâts cette fois-ci, puisqu'ils ont été stoppés après avoir cambriolé pour environs 50 000 euros de bijoux et objets de valeur.

Tous ont été mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs. Cinq ont été placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations.