Sondage : 96 % des Français favorables à une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 25 mai, 96 % des Français se prononcent en faveur d'une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages, alors que les faits divers sur ce sujet se sont multipliés ces dernières semaines.

Un résultat sans appel. Remis au coeur de l'actualité ces derniers jours, les rodéos sauvages devraient être combattus avec plus de force, selon 96% des Français. Telle est la conclusion d'une enquête de l'institut CSA réalisée pour CNEWS rendue publique ce mercredi.

Sur l’ensemble du panel, 78 % des sondés sont «tout à fait» d’accord pour durcir les mesures contre les rodéos sauvages, lorsque 18 % se disent «plutôt» favorables à un tel durcissement. Ils sont en revanche 2 % à se déclarer «plutôt pas» favorables à cette idée, et 1 % ne le sont «pas du tout».

Dans le détail, les hommes sont davantage favorables à une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages que les femmes. Ces derniers sont ainsi à 83 % «tout à fait» favorables à un durcissement des mesures (13 % «plutôt favorables»), contre 74 % pour les femmes (22 % «plutôt favorables»).

Autre enseignement, plus les personnes interrogées sont âgées, plus elles se prononcent en faveur d'une intensification de la lutte.

Alors que 88 % des 18-24 ans et 92 % des 25-34 ans se disent favorables à un durcissement des mesures, cette proportion grimpe à 97 % chez les 35-49 ans et à 98 % chez les 50-64 ans.

Globalement, au niveau de l'appartenance politique, l'idée d'une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages rencontre un large consensus, mais des nuances sont à noter. Par exemple, les sondés qui se disent proches du Rassemblement national se prononcent à 93 % en faveur d'un durcissement. Cette proportion est toutefois la plus faible, comparée aux autres forces politiques.

Fait notable, à gauche cette fois, tous les sondés proches d’Europe Ecologie Les Verts sont d’accord avec cette proposition, avec 77 % d’entre eux totalement pour et 23 % «plutôt» en adéquation.

Une polémique jusqu'au festival de Cannes

En novembre 2021, le phénomène des rodéos sauvages avait largement été médiatisé en France avec la condamnation de trois membres du groupe lyonnais «Les Daltons» à des peines allant jusqu’à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis.

Ce dimanche, un nouveau fait divers en lien avec cette pratique a de nouveau défrayé la chronique. Un enfant de 5 ans a ainsi été blessé au visage à Pantin (Seine-Saint-Denis) lors d'un rodéo urbain alors qu’il se promenait avec sa famille.

La réalisatrice Lola Quivoron, présentant son premier film «Rodéo» à Cannes, a de son côté créé la polémique la semaine dernière en assurant que les accidents de rodéos sauvages étaient «souvent causés par la police», regrettant au passage une pratique «criminalisée à mort.»

l'etat veut se montrer mobilisé

Considéré comme un délit depuis la loi du 3 août 2018, le rodéo urbain est aujourd'hui passible d’une peine d’un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Si cette pratique est commise en réunion, la peine peut même grimper à deux ans de prison et à 30.000 euros d’amende.

Le 12 mai dernier, Gérald Darmanin a appelé les forces de l’ordre à durcir encore le ton face à ce phénomène. Il a demandé une mobilisation de tous les services «avec la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs». Cette annonce a abouti à la saisie de 118 scooters et motos dans l’Hexagone entre le vendredi 13 et le dimanche 15 mai.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 24 et 25 mai 2022, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.