Paris : une ligne de métro autour du périphérique bientôt à l’étude ?

C'est un projet ambitieux, qui pourrait – selon ses défenseurs – réduire les embouteillages sur le boulevard périphérique et contribuer à transformer cette autoroute urbaine en un axe apaisé : la construction d'une ligne de métro autour du périphérique.

Alors que la municipalité parisienne vient de présenter son projet de transformation du boulevard périphérique en un axe urbain «plus vert et plus apaisé», le groupe communiste et citoyen en profite pour déposer le vœu au prochain Conseil de Paris, qui s'ouvre ce mardi 31 mai, qu'«une étude soit lancée concernant la création d'une nouvelle ligne de métro en rocade autour du périphérique».

Un projet qui doit venir répondre à deux problèmes comme l'explique Nicolas Bonnet-Ouladj : «cette nouvelle ligne de métro en rocade pourrait offrir une solution aux propriétaires des 1,9 million de véhicules qui ne pourront plus emprunter le périphérique à partir du 1er janvier 2023 et le durcissement des règles de la ZFE, ainsi qu'à tous ceux qui n'empruntent le périphérique que pour aller d'une porte à l'autre».

DE NOUVELLES SOLUTIONS DE TRANSPORT

Pour l'élu communiste et son groupe, il est en effet «impossible de réduire la circulation sur le périphérique sans proposer d'alternatives à ses usagers». Pour lui, un métro à l'est entre la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94) serait particulièrement adapté, alors qu'aujourd'hui, «le tram du boulevard des Maréchaux y est saturé».

Et si la construction d'une telle ligne de métro peut paraître ambitieuse, les élus communistes militent surtout symboliquement pour faire émerger de nouvelles et durables solutions de transport comme alternatives au périphérique dont le taux d'occupation moyen par voiture – comme ils le rappellent – «est de 1,05 voiture».

Parmi ces solutions, ils évoquent également la mise en place d'itinéraires cyclables en rocade en petite couronne. A ce sujet, ils prévoient via ce vœu d'interpeller la présidente de région Valérie Pécresse «afin que ce soit accélérée la mise en place de véritables itinéraires cyclables [...] au sein du RER Vélo».

Du côté de la région justement, Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens, assure n'avoir jamais entendu parler du projet de ligne de métro en rocade autour du périphérique. Et ironise sur son utilité dans la mesure où «on fait déjà 200 km de métro», avec la construction en cours du Grand Paris Express.

le retour du fret ferroviaire sur la Petite Ceinture ?

Mais cela ne suffira pas à arrêter l'ambition communiste qui porte encore une autre ambition : celle de rendre à la Petite Ceinture sa fonction première de transport de marchandises. «Avec le développement de matériel plus léger et moins bruyant de la SNCF», Nicolas Bonnet-Ouladj évoque la possibilité de relancer l'utilisation et l'exploitation de la Petite Ceinture. «Envisageable à hauteur de 30 ans» selon lui.

Une vraie liaison ferroviaire, «qui faisait le lien entre les principales gares parisiennes, comme la Gare de Lyon et la Gare Montparnasse» et «qui pourrait encore servir d'axe de nuit de fret» entre le marché international de Rungis et Montparnasse et pourquoi pas aller «jusqu'à la Chapelle internationale», s'interroge l'élu, qui réclame qu'un «comité de pilotage» se réunisse à nouveau régulièrement pour évoquer ces projets.