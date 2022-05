Île-de-France : l'Académie de Versailles organise des job-datings pour recruter ses professeurs

Faute de candidats pour la rentrée scolaire 2022, l'Académie de Versailles organise à partir de ce lundi 30 mai une grande opération de recrutement en partenariat avec Pôle Emploi. Au total, 2.000 postes contractuels sont à pourvoir.

Enseignants, AESH, médecins, infirmiers, psychologues... Deux milliers de postes sont à pourvoir dans les établissements scolaires des 4 départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise que compte l'Académie de Versailles.

quatre journées de recrutement

Un manque criant de personnels, que l'Académie de Versailles entend combler en recrutant massivement pour la rentrée de septembre 2022. Pour cela, elle organise 4 journées de recrutement les 30 et 31 mai et les 2 et 3 juin, dans chacun des 4 départements concernés.

#Emploi



Enseignant(e)s, AESH, médecins, infirmier(e)s, psychologues... L’académie vous invite à une journée du #recrutement dans les Yvelines :





Lundi 30 mai



Rectorat de Versailles





Rejoignez les équipes en tant que personnel contractuel https://t.co/jqqM0F72JL pic.twitter.com/381LLzTRQa — Académie de Versailles (@acversailles) May 27, 2022

La première journée aura lieu ce lundi 30 mai, de 10h à 18h au rectorat de Versailles, à Versailles (78). Puis une deuxième mardi, au lycée Alfred Kastler, à Pontoise (95). Avant une troisième jeudi, au lycée international de Palaiseau Paris Saclay, à Palaiseau (91) et une dernière vendredi, à la préfecture de Nanterre (92).

«Vous souhaitez transmettre et enseigner à nos élèves ? Accompagner nos élèves en situation de handicap ? Encadrer la vie scolaire de nos établissements ? Assurer le bien-être et la santé de nos élèves ? Les aider à construire leur projet d'orientation ? Alors choisissez l'Académie de Versailles», lance Charline Avenel, la rectrice de l'Académie, dans une vidéo.

Celle-ci rappelle que l'Académie de Versailles représente «un collectif de 100.000 personnels» qui encadrent pas moins «d'un million d'élèves».

Et pour postuler, la licence suffit, assure l'Académie de Versailles, qui promet évidemment une formation à la clé. Les intéressés sont donc invités à se présenter avec un CV à l'un de ces job-datings, où ils devront répondre aux questions des inspecteurs de l'Education Nationale pendant environ 30 minutes.