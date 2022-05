Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la mort d'un journaliste français tué dans un bombardement

Couvrant l’évacuation de la ville de Severodonetsk (Est de l'Ukraine), bombardée par les forces russes depuis plusieurs semaines, le jeune journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff a perdu la vie ce lundi 30 mai après avoir reçu un éclat d’obus mortel dans le cou.

Il est le deuxième journaliste français mort en Ukraine. Après le décès du caméraman français Pierre Zakrzewski, le 14 mars dernier près de Kiev, la France a de nouveau été endeuillée ce lundi avec la mort d’un jeune journaliste reporter d’images de 32 ans travaillant pour BFMTV depuis 2015.

Governor: French journalist killed during evacuation effort in Luhansk Oblast.





According to Serhiy Haidai, Russian forces shelled an armored evacuation vehicle, killing French reporter Frédéric Leclerc Imhoff, who was covering the effort.





Serhiy Haidai/Telegram pic.twitter.com/Nzq5t3r0VX

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 30, 2022