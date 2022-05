Législatives 2022 : Boulanger, vainqueur de Koh Lanta... Ces candidats au profil atypique

Mis en avant pour leur parcours et leur militantisme, ces 5 nouvelles personnalités politiques ont présenté leur candidature atypique lors des prochaines élections législatives, les 12 et 19 juin prochain.

Stéphane Ravacley, boulanger

Candidat sans étiquette à l’origine, Stéphane Ravacley a été investi par la Nupes dans la 2e circonscription du Doubs. Boulanger au sein de «la Huche à pains» à Besançon, l’homme qui fêtera ses 51 ans le 6 juin a été médiatisé début 2021 pour avoir fait une grève de la faim visant à la régularisation de son apprenti guinéen, Laye Fodé Traoréiné.

C’est officiel, je suis candidat #NUPES dans la circo 25-02. Bravo et merci à @FranceInsoumise, @EELV @partisocialiste et @PCF pour cette union que j’appelle de mes vœux depuis le départ. Il est temps de changer les pratiques politiques. #unboulangeralassemblee — Stéphane Ravacley (@RavacleyS) May 7, 2022

Désireux d’en faire plus au sujet des mineurs non accompagnés, il a travaillé main dans la main avec le sénateur PS Jérôme Durain pour une proposition de «loi Ravacley» sur ce sujet, mais cette dernière a finalement été rejetée. Cet échec a motivé l’artisan à voir plus grand en se présentant aux législatives avec le slogan : «Un boulanger à l’Assemblée !»

Autre fait notable : il a organisé un convoi solidaire en mars dernier afin d’acheminer vers l’Ukraine des denrées alimentaires et du matériel humanitaire. Au total, plus de 200 m3 de dons ont été acheminés à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Youenn Le Flao, postier

Postier depuis la fin des années 1990, Youenn Le Flao a gravi les échelons dans le syndicalisme, d’abord avec la CGT puis avec Sud PTT. Au début des années 2000, l’homme de 58 ans a obtenu le poste de délégué syndical puis secrétaire départemental Sud PTT dans le Finistère.

Méconnu sur la scène politique française, le Breton a été investi par la Nupes dans la 8e circonscription du Finistère grâce au soutien de son ami et tête d’affiche LFI François Ruffin.

Ce dernier a même posté une vidéo de soutien sur Twitter pour encourager les électeurs à lui offrir une place à l’Assemblée nationale en juin.

Isabelle Seguin, ancienne vainqueur de Koh Lanta

Après une expérience télévisuelle réussie il y a près de 20 ans, Isabelle Seguin a été investie par la majorité présidentielle dans la 4e circonscription de l’Ain. Elle affrontera le député sortant En Marche, Stéphane Trompille, lâché par le parti à cause d’une procédure judiciaire pour «harcèlement sexuel» portée par une ex-collaboratrice.

Très honorée d’être investie par la Majorité présidentielle en tant que candidate officielle pour les #legislatives2022 .





Je remercie le Président @EmmanuelMacron pour la confiance accordée, je suis prête à me battre pour les habitants de la 4ème circonscription de l’Ain . pic.twitter.com/nl1ZJCLNRe — Isabelle Seguin, avec vous ! (@ISeguin2022) May 22, 2022

En 2003, Isabelle Seguin avait fait parler d’elle en remportant la célèbre émission de télévision Koh Lanta à l’âge de 40 ans, à égalité avec Delphine. Cette édition tournée au Panama avait été marquée par la présence de Moundir, devenu plus tard animateur.

François Piquemal, professeur d’histoire-géo et de français

Professeur d’histoire-géo et de français dans un lycée professionnel du Mirail, un quartier populaire de Toulouse, François Piquemal a été investi par la Nupes dans la 4e circonscription de Haute-Garonne.

[Jusqu’à la victoire] - Dans le cadre de l'accord historique de la #NUPES , nous sommes, avec @VictoriaScampa qui me supplée, candidat.e.s sur la 4e circo du 31 à #Toulouse, pour le #3emeTour des #législatives2022 afin de porter @AEC_LeProgramme et @JLMelenchon à Matignon. pic.twitter.com/Uf2Hyhtiui — François Piquemal (@FraPiquemal) May 8, 2022

Bénévole pendant dix ans au sein de l’association Droit au Logement (DAL), il a même été promu porte-parole national du DAL.

Plébiscité pour devenir la tête de liste citoyenne de gauche aux municipales en 2020, il a finalement cédé sa place à un candidat EELV. Il avait toutefois été élu conseiller municipal d’opposition à Toulouse, le contraignant à quitter son poste au DAL.

Rachel Kéké, ancienne femme de chambre

Investie dans la 7e circonscription du Val-de-Marne par La France insoumise (LFI) puis par la Nupes, Rachel Kéké a été popularisée pour sa lutte en faveur des travailleurs de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris.

Entre juillet 2019 et mai 2021, la militante de 48 ans a mené la plus longue grève de l’histoire de l’hôtellerie au sein de l’hôtel détenu par le groupe Accor.

Aguerrie par ce combat, Rachel Kéké a pour ambition de siéger à l’Assemblée nationale afin d’être «la voix des sans-voix», comme elle l’a indiqué sur son compte Twitter.