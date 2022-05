Voici les députés qui œuvrent le plus pour l’écologie

L’association Agir pour l’environnement a dressé le palmarès des députés ayant le plus agi par leur vote en faveur de l’écologie et de la protection de la planète.

A l’approche des législatives et du renouvellement de l’Assemblée nationale, il est l’heure du bilan pour les députés. Le classement ParlemenTerre, attribue cette année une note à partir des données de participation des 577 députés à 17 votes concernant l’écologie et l’environnement au cours des 5 années de leur mandat. Ce lundi 30 mai, Agir pour l’environnement remet ainsi le prix ParlemenTerre aux trois députés ayant le plus agi en faveur de la planète par le biais de leur vote dans l’hémicycle.

Ces trois députés sont Delphine Batho, Mathilde Panot (toutes les deux en première position ex-aequo) et Dominique Potier. Dans le détail, Delphine Batho, députée non-inscrite des Deux-Sèvres, a voté en faveur de 11 des 17 lois soumises à l’évaluation, et contre l’une d’entre elles, visant à autoriser l’utilisation insecticides néonicotinoïdes.

La députée insoumise Mathilde Panot qui arrive ex-aequo avec Delphine Batho, a également voté en faveur de 11 lois sur 17 et a été absente 5 fois lors des différents scrutins en matière d’environnement et d’écologie. Elle s’est également opposée à la loi sur l’utilisation insecticides néonicotinoïdes.

Le troisième député récompensé est le député socialiste de Meurthe-et-Moselle Dominique Potier. Il a voté en faveur de 8 lois, contre l’une d’entre elles, s’est abstenu une autre fois et a été absent des scrutins évalués à 7 reprises.

Les députés insoumis très présents lors des votes pour l’écologie

Le classement d’Agir pour l’environnement a un top 10 très orienté à gauche. Avec des notes à ex-aequo, ils sont 18 députés à occuper les dix premières marches du palmarès. Parmi eux, on retrouve deux députées non-inscrites, Delphine Batho (1er) et Delphine Bagarry (10e), un député appartenant au groupe Agir ensemble (majorité présidentielle), Pierre-Yves Bournazel (6e), et 15 députés provenant de trois groupes de parlementaires de gauche.

Quatre de ces députés de gauche appartiennent au groupe parlementaire socialistes et apparentés : Dominique Potier (3e), Marie-Noëlle Battistel (6e), Guillaume Garot (10e) et Valérie Rabault (10e). Deux autres proviennent du groupe Gauche démocrate et républicaine, André Chassaigne et Jean-Paul Lecoq, qui sont tous les deux en 4e place du classement.

Ce sont sans nul doute les députés de la France Insoumise qui sont les plus nombreux dans ce top 10 du classement ParlemenTerre, puisqu'ils sont 9 à en faire partie. Mathilde Panot qui se place en première position, Sabine Rubin et François Ruffin à la sixième place, Eric Coquerel, Alexis Corbière, Bastien Lachaud, Jean-Luc Mélenchon, Loïc Prud’homme et Adrien Quatennens en dixième position.

Les députés LREM mauvais élèves du classement

Si le classement d’Agir pour l’environnement a placé la France Insoumise et la gauche en général parmi les bons élèves en matière de vote pour l’environnement et l’écologie, la majorité présidentielle s’en tire moins bien.

Les dix dernières places du classement sont occupées par 9 députés de la République en Marche (nouvellement Renaissance) et un député du MoDem allié de la majorité parlementaire.

Celle qui obtient la moins bonne note est la députée LREM du Val-d’Oise, Zivka Park, qui malgré une faible absence aux votes, seulement trois fois, a voté contre 13 lois portant sur l’environnement et l’écologie et en faveur d’une seule loi, celle pour la réinstauration de l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes.