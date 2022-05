Incidents au Stade de France : les chiffres de Gérald Darmanin contestés

Après les incidents survenus au Stade de France samedi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pointé du doigt les «30.000 à 40.000 supporters anglais» venus «soit sans billet, soit avec des billets falsifiés». Des chiffres qui interrogent.

Plus de 30.000 supporters britanniques sont-ils venus au Stade de France sans billet valable pour assister au match entre Liverpool et le Real Madrid ? C'est ce qu'a affirmé lundi Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en reprenant les estimations de la préfecture de police.

Si les faux billets ont toujours accompagné les événements sportifs ou culturels, le poids que leur donnent les autorités françaises semble disproportionné, affirment des témoins présents au Stade de France samedi.

«Toutes les personnes sur le terrain (...) n’ont absolument pas constaté 30 ou 40.000 personnes qui auraient erré autour du stade. Qu’il y en ait eu quelques centaines, peut-être, mais 30 à 40.000 c’est absolument impossible», a déclaré à Ouest-France Pierre Barthélémy, avocat spécialisé dans la défense de groupes de supporters français. Une version corroborée par de nombreux témoignages relayés sur les réseaux sociaux depuis samedi.

4) Toutes les personnes sur place (dont je fais partie) n'ont aperçu absolument :



- aucun supporter de Liverpool autour du stade une fois tous les détenteurs de bons billets entrés dans le stade ;



- aucun gros flux de supporters retournant vers les gares RER. — Pierre B. (@Pierre_B_y) May 30, 2022

des chiffres «fantaisistes» ?

Pour Ronan Evain, directeur général de l’association Football Supporters Europe (FSE), ces chiffres sont «complètement fantaisistes». «J'ai passé trois heures aux portes, il y avait quelques faux billets, surtout des fausses accréditations, mais c'était des choses faites sur des imprimantes domestiques», a-t-il témoigné sur le plateau de C ce soir sur France 5. Des déclarations qui ne reflètent pas la «fraude massive, industrielle et organisée» décrite par le ministre de l'Intérieur.

En plus d'être difficilement vérifiable, le chiffre avancé par le gouvernement ne semble pas cohérent au regard du nombre total d'Anglais venus à Paris ce week-end.

Si l'on compte les 22.000 places réservées aux supporters des «Reds» dans le Stade de France, les 40.000 Anglais qui ont regardé le match dans la fan-zone et les supposés 30.000 à 40.000 supporters venus sans billet valide, on obtient environ 100.000 supporters britanniques dans la capitale. Or seulement 60 à 70.000 étaient effectivement présents à Paris ce samedi.

Alors que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a accusé Liverpool d'avoir «laissé ses supporters dans la nature», le club anglais a réclamé des excuses.