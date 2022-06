Incidents au Stade de France : «Est-ce qu’on aurait pu mieux faire les choses ? Oui», concède Olivia Grégoire

La nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, est revenue ce mercredi sur les événements survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, et a concédé que les choses auraient pu être mieux gérées.

«Est-ce qu’on aurait pu faire les choses mieux ? Oui », a affirmé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, lors de son compte rendu du conseil des ministres. «Est-ce qu’il y a eu un drame ? Non. Est-ce qu’on peut néanmoins améliorer les choses ? Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir des grandes manifestations sportives internationales ? Oui et quatre fois oui», a-t-elle poursuivi.

Olivia Grégoire a souligné que le sujet n’avait été que brièvement abordé lors du Conseil des ministres, mais que le Président de la République avait demandé au gouvernement «la transparence, la lumière sur les faits, des pistes pour que ça ne se reproduise plus, et de la réactivité».

Gérald Darmanin a «toute la confiance» d'Emmanuel macron

Face aux nombreuses critiques sur la version des autorités quant aux débordements, la porte-parole du gouvernement a rappelé que Gérald Darmanin avait «toute la confiance» du président de la République. Le ministre de l’Intérieur avait affirmé qu’environ 30.000 à 40.000 supporters britanniques s’étaient rendus au match sans billet ou avec des faux billets. Cependant, l’UEFA et la FFF ont évalué à 2.800 le nombre de faux billets scannés à l’entrée du Stade de France.

La porte-parole du gouvernement a toutefois rappelé que plusieurs procédures étaient en cours pour «faire la lumière» sur les faits, et que les ministres de l’Intérieur et des Sports allaient être auditionnés plus tard dans la journée par le Sénat, pour apporter plus amples explications.

A l'approche des élections législatives (12 et 19 juin), l'affaire a pris un tour hautement politique, notamment sur la capacité française à organiser des événements sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris.