Incidents au Stade de France : «j'ai vu un agresseur armé d'une lame», atteste un supporter de Liverpool

Suite aux débordements survenus samedi 28 mai au Stade de France, les témoignages se multiplient. Un des supporters présents lors du match Real Madrid - Liverpool affirme avoir vu un des agresseurs muni d’une arme blanche.

Les témoignages sont de plus en plus effrayants. Samedi 28 mai, la finale de la Ligue des Champions a été gravement perturbée par de nombreux vols et violences à l'encontre des nombreux supporters venus voir le match.

Rodolfo Amaya, président du club officiel de supporters de Liverpool en France, était sur place au moment de l'incident et affirme avoir assisté à ces échauffourées : «Pendant une de ces embrouilles, une personne s’est faite sortir du groupe par des supporters de Liverpool, des Anglais, qui l’accusaient d’avoir des faux billets et de perturber la situation», s'est-il souvenu.

L'assaillant était prêt à utiliser son arme blanche

Alors que l'élément perturbateur semblait avoir été éjecté de la foule, Rodolfo Amaya déclare avoir décelé un comportement suspect de la part de l'assaillant, qui était en réalité armé : «Cette personne est passée devant moi sur le côté puis je l’ai vue revenir. J’ai vu qu’il cherchait quelque chose dans sa manche qui s’avérait être une lame qu’il cachait dans sa main. J’ai donc crié au supporters de se calmer, en anglais, car il était armé», a-t-il raconté.

Si Emmanuel Macron n'a souhaité faire aucun commentaire sur l'incident, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré avoir demandé à l'UEFA une enquête approfondie, afin de faire la lumière sur les évènements violents de ce samedi 28 mai : «Nous attendons maintenant l’enclenchement rapide de cette enquête», avait-elle affirmé.