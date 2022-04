Paris : polémique autour de l'abattage d'arbres centenaires au pied de la tour Eiffel

Dans son projet de réaménagement du Champ-de-Mars, la municipalité d'Anne Hidalgo a pris la décision d'abattre une quarantaine d'arbres centenaires. Un choix qui fait polémique chez les défenseurs des espaces verts autour de la tour Eiffel.

Cette réfection du Champ-de-Mars fait partie d'un vaste projet intitulé «OnE», décidé en 2019, lors du premier mandat de l'actuelle maire de Paris. Avec un budget de 107 millions d'euros, ce réaménagement vise à réduire la place de la voiture de part et d'autre du pont Iéna et la création d'un pont végétalisé place du Trocadéro. L'objectif est aussi l'embellissement de Paris d'ici les Jeux olympiques de 2024.

Les équipes d'Anne Hidalgo souhaitent utiliser des matériaux «davantage perméables» que le béton désactivé au niveau des voies piétonnes situées entre les rangées d'arbres centrales. Si la municipalité a annoncé la plantation de 180 arbres de plus, l'association des Amis du Champ-de-Mars a vivement critiqué le projet, parlant de «désinformation pour masquer une diminution de l'ordre de 20 % à 35 % des espaces verts» accessibles au public.

42 arbres devraient être abattus

Pour mener à bien les constructions, la mairie de Paris indique dans son projet détaillé, disponible sur internet, que 42 arbres devront être abattus. Dans un sujet signé Brut, Philippe Khayat, représentant de France nature environnement Paris et de SOS Paris, montre que l'abattage a déjà débuté et critique véhément la décision de la municipalité. «On a une mairie qui se prétend écologique, mais qui nous fait un projet qui est vraiment très anti-écologique, puisqu'on va détruire de grandes parcelles de pleine terre».

C’est vrai @Anne_Hidalgo @egregoire ?





Chaque arbre compte dans cet océan de béton qu’est Paris. https://t.co/lnAvfKuOt7 — Hugo Clément (@hugoclement) April 28, 2022

Le journaliste Hugo Clément a réagi sur les réseaux sociaux afin d'interpeller Anne Hidalgo et son premier adjoint en charge de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire. Ce dernier n'a pas manqué de défendre un «projet [qui] va améliorer les conditions de travail des agents et d'accueil des publics de la tour Eiffel et des jardins», tout en précisant être «en train d'étudier les moyens d'éviter l'abattage» de deux arbres.

«Doter la tour Eiffel de standards touristiques internationaux»

La mairie de Paris explique sur son site que le projet «OnE» a une vocation touristique. Elle rappelle que «sept millions de visiteurs découvrent chaque année la tour Eiffel et environ 20 millions viennent l’admirer sans forcément y monter». Avant de justifier l'intérêt des réaménagements : «or, la configuration actuelle du site ne permet plus d’accueillir les Parisiens et les touristes dans des conditions satisfaisantes. Une vaste opération de réaménagement du site a été lancée afin de créer un nouveau parc urbain au cœur de Paris et de doter la tour Eiffel de standards touristiques internationaux.»

Une consultation publique avait été lancée par voie électronique en 2021, avec plus de 6.000 contributions. Mais elle s'est révélée en défaveur de la municipalité, puisque «la très grande majorité des participants ont, de manière massive, exprimé leur opposition au projet», selon les mandataires de la Commission nationale du débat public. Un désaccord général que les équipes d'Anne Hidalgo n'ont pas pris en compte.