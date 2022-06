Transports en commun : attention aux travaux cet été sur les lignes de RER

L'été 2022 ne dérogera pas à la règle. Interruptions temporaires, fermetures anticipées le soir ou le week-end... Comme chaque année, la période estivale rimera avec grands travaux dans les transports en commun franciliens.

Cet été, notamment en août, les usagers des transports en commun franciliens vont devoir faire attention aux travaux, déjà annoncés sur plusieurs lignes de RER. Un avant-goût de ce qui les attend, alors qu'Ile-de-France Mobilités (IDFM) doit officiellement communiquer à ce sujet, dans le courant du mois de juin.

RER A

Du 13 au 19 août, le RER A sera en effet fermé entre les gares d’Auber et La Défense pendant 7 jours, 24h/24, peut-on lire sur le blog du RER A, qui rappelle que la ligne 1 permet «de traverser la zone interrompue de La Défense à Chatelet–Les Halles, tout en desservant la gare de Charles de Gaulle – Etoile».

Pour les voyageurs des branches Saint-Germain-en-Laye / Cergy / Poissy à destination d’Auber, ces derniers pourront utiliser la ligne L Nord circulant de Cergy–Le Haut à Paris–Saint-Lazare, ou la ligne L Sud de La Défense à Paris–Saint-Lazare.

De plus, le week-end du 13 et 14 août, aucun train ne circulera entre Nanterre–Préfecture et Cergy – Le Haut / Poissy «afin de renouveler des appareils de voies en gare de Sartrouville (78)». Des itinéraires de substitution sont prévus, via la ligne L Nord entre Paris–Saint-Lazare et Houilles ou la ligne J entre Paris–Saint-Lazare et Conflans-Fin d’Oise.

Enfin, à noter que d'autres travaux seront programmés cet été en soirée et le week-end, sur les branches Cergy / Poissy.

RER B

Sur le RER B, il faudra également prendre en compte certaines interruptions. Du 7 au 10 juin, du mardi au vendredi à partir de 22h45, des travaux de maintenance engendreront l’interruption des circulations entre Châtelet – Les Halles et Aéroport CDG 2 / Mitry-Claye, dans les deux sens de circulation.

Un peu plus tard cet été, il y aura des interruptions de circulation en soirée. Le 1er juillet, à partir de 22h45 et jusqu’à la fin de service, le trafic sera interrompu dans les deux sens de circulation entre la Gare du Nord et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2 / Mitry-Claye.

Du 4 juillet au 2 septembre (sauf les 8, 14, 19, 20, 29 juillet et 15 août), du lundi au vendredi, à partir de 23h et jusqu’à la fin de service, le trafic sera interrompu entre Aulnay-sous-Bois et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2.

Le week-end du 2-3 juillet et les 13, 14 et 15 août, le trafic sera interrompu toute la journée, dans les deux sens de circulation, entre la Gare du Nord et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2/ Mitry-Claye.

Le week-end du 27-28 août, le trafic sera interrompu, toute la journée, dans les deux sens de circulation, entre Aulnay-sous-Bois et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2.

Du 16 juillet au 18 août inclus, le trafic sera interrompu toute la journée, dans les deux sens de circulation, entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau. Tous les trains auront pour terminus Les Baconnets et Massy-Palaiseau.

Les 15 juillet et 18 août en soirée, le trafic sera interrompu sur toute la branche Sud, à partir de 22h30 et jusqu’à la fin de service, entre Les Baconnets et Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

Du 16 juillet au 18 août inclus durant cette interruption estivale, le quai de la voie 2 (direction Paris) des deux gares sera fermé au public, entre Palaiseau et Palaiseau-Villebon. Les trains continueront donc de circuler par le quai de la voie 1 (direction banlieue).

Du 18 au 22 juillet et les 25 et 29 juillet, le trafic sera interrompu, à partir de minuit et jusqu’à la fin de service, entre la Gare du Nord et Denfert-Rochereau. Pendant cette période, les usagers sont invités «à emprunter le réseau de métro pour réaliser leurs déplacements».

Dès maintenant et jusqu'au 28 août, la gare de Port-Royal restera fermée toute la journée. Les trains ne marqueront pas l’arrêt dans cette gare. Même chose les week-ends des 13-14 août et 20-21 août, lors desquels la gare Croix-de-Berny sera fermée toute la journée.

RER C

Le RER C ne sera pas en reste, puisque SNCF Réseau «poursuit ses chantiers de modernisation et de rénovation des infrastructures pour améliorer la fiabilité de la ligne et garantir [la] sécurité» des usagers, peut-on lire sur le blog du RER C.

Du 15 juillet au 20 août, aucun RER ne circulera entre les gares du Musée d’Orsay et de Pontoise, entre le Musée d’Orsay et Versailles Château Rive Gauche, entre le Musée d’Orsay et Saint-Quentin en Yvelines, et entre Massy Palaiseau et le Pont de Rungis.