Paris : à combien s'élèveront les tarifs de stationnement pour les deux-roues motorisés en septembre ?

Mis en place dès le 1er septembre 2022, le stationnement payant des deux-roues motorisés arrive à grands pas à Paris. Qui est concerné par cette mesure ? Combien devront payer les conducteurs de deux-roues ? Existera-t-il des abonnements annuels ?

Le stationnement va bientôt devenir payant dans la capitale pour les deux-roues motorisés – excepté pour les véhicules électriques – qui se verront, dès la rentrée prochaine, proposer plusieurs solutions pour s'acquitter de cette nouvelle redevance, en fonction de s'ils sont Parisiens ou non, s'ils travaillent à Paris ou s'ils sont juste de passage.

tarifs résidentiels ou visiteurs

Deux possibilités s'offriront donc aux conducteurs de deux-roues à partir du 1er septembre 2022 : soit ils sont résidents et pourront demander une carte annuelle à 22,50 euros ou payer 0,75 euro par jour (soit 22,50 euros le mois).

Soit ils sont «de passage» et devront donc payer leur stationnement 3 euros par heure dans la zone 1 ou 2 euros par heure dans la zone 2, et ce, pour une durée maximum de 6 heures.

A noter que la zone 1 correspond à l'hypercentre de Paris – de Paris Centre au 11e arrondissement de Paris – alors que la zone 2 correspond aux arrondissements allant du 12e au 20e, incluant les bois de Boulogne (16e) et de Vincennes (12e).

Un pass pour accéder aux parkings souterrains

Un autre système a également été développé en parallèle : celui du «Pass 2RM», dont la création vient d'être votée ce mercredi 1er juin au Conseil de Paris, avec l'objectif selon la municipalité parisienne de «rendre le stationnement 2RM plus attractif en sous-sol».

«Une offre de stationnement incitative, attractive et dynamique», selon l'exécutif parisien qui entend inciter les conducteurs à aller se garer en sous-sol, plutôt qu'en surface, et espère ainsi libérer l'espace public parisien des centaines de motos et scooters qui y sont stationnés.

Concrètement, il s'agit d'un «abonnement» mensuel, trimestriel ou annuel qui devra être contracté directement auprès d'un parc de stationnement privé «au choix du conducteur» et qui donnera ainsi droit – comme en surface – «à un stationnement horaire à tarif réduit».

La tarification sera définie selon les deux mêmes zones qu'en surface, avec un abonnement à 90 euros par mois (à 256 euros par trimestre ou 990 euros par an) de Paris Centre au 11e arrondissement (+ 1,20 euro de l'heure) et un abonnement à 70 euros par mois (199 euros par trimestre ou 770 euros par an) du 12e au 20e (+ 0,80 euro de l'heure).

Du côté de la Fédération française des motards en colère (FFMC), qui se mobilise depuis des années contre la mise en place du stationnement payant des deux-roues motorisés à Paris, cette mesure ne passe toujours pas.

Avant même que celle-ci soit effective, l'association a d'ailleurs déposé deux recours au tribunal administratif, pour tenter de la contrer, et a également prévu d’organiser une nouvelle manifestation dans la capitale le 26 juin.