Paris : un pass pour le stationnement payant des deux-roues motorisés bientôt créé

A Paris, le stationnement des deux-roues motorisés sera bientôt payant. Un pass va être créé par la Mairie pour accéder aux parcs de stationnement.

Initialement prévu pour le 1er janvier 2022 et finalement reporté au 1er septembre 2022, le stationnement payant des deux-roues motorisés se précise pour la rentrée. Un pass donnant accès aux différents parcs de stationnement doit être créé au prochain Conseil de Paris, qui s'ouvre ce mardi 31 mai.

«Afin d’accompagner la fin de la gratuité du stationnement deux-roues motorisés (2RM) en surface et rendre le stationnement 2RM plus attractif en sous-sol, il est proposé de créer un "Pass 2RM"», explique la municipalité parisienne, qui précise que ce pass permettra aux usagers de bénéficier «une offre de stationnement incitative, attractive et dynamique».

Un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel

Concrètement, il s'agit d'un «abonnement» contracté directement auprès d'un parc de stationnement privé «au choix du conducteur» et qui donnera ainsi droit – comme en surface – «à un stationnement horaire à tarif réduit». A noter que ce «Pass 2RM» sera à contracter directement auprès des parcs concernés, dont on ne connaît pas la liste à ce jour.

Côté prix, ils seront alignés sur ceux qui pratiqués en surface. La tarification sera définie selon deux zones, «à l'identique des zones de stationnement de surface», avec un abonnement à 90 euros par mois (à 256 euros par trimestre ou à 990 euros par an) de Paris Centre au 11e arrondissement, et un abonnement à 70 euros par mois (199 euros par trimestre ou à 770 euros par an) du 12e au 20e arrondissement.

Selon la municipalité, «un peu plus de 90 parcs de stationnement pourront intégrer ce dispositif» avec l'ambition «d'élargir encore la liste des équipements aptes à recevoir des deux-roues motorisés permettant ainsi aux usager de pouvoir bénéficier d'un stationnement à tarif privilégié en sous-sol dans tout Paris».

Et pour ceux qui préfèreront garer leur véhicule en surface : deux cas de figure se présenteront pour les propriétaires de ces deux-roues. S'ils sont résidents parisiens, ils pourront soit s'acquitter d'une carte annuelle de 22,5 euros, soit payer 75 centimes d'euros de l'heure. Et s'ils ne sont pas Parisiens, ils paieront 3 euros en zone 1 ou 2 euros en zone 2.

Les professionnels quant à eux pourront soit s'acquitter d'un tarif horaire de 50 centimes d'euros valable dans tout Paris, ou prendre une carte pro mobile annuelle de 240 euros. Par ailleurs, les scooters électriques – personnels ou en free-floating comme Cityscoot – continueront de bénéficier de la gratuité du stationnement.

Des élus toujours mitigés

«Je salue ce dispositif assez nouveau mis en place en lien avec les concessionnaires de parkings souterrains, pour faire en sorte d’ouvrir les parkings aux deux-roues», s'est ainsi exprimée Maud Gatel, la présidente du groupe des élus MoDem, Démocrates et Ecologistes au Conseil de Paris, ce mercredi, qui regrette néanmoins que les tarifs pratiqués sur les deux-roues sont «moitié moins chers» que ceux pratiqués sur les autres véhicules.

De son côté, Nicolas Jeanneté, élu dans le 15e et membre du groupe Changer Paris, dénonce des prix prohibitifs. «Les motards sont en colère. Avec cette négociation entre la Ville de Paris et les opérateurs en sous-sol, nous sommes très inquiets pour la vie économique de la ville», a-t-il avancé, assurant qu'il s'agissait d'«une taxe pour remplir les caisses de la ville».

Plus largement, l'élu dénonce des «prix de stationnement en train d'exploser» pour les voitures et prochainement pour les deux-roues. «Aujourd'hui, le prix du stationnement est plus cher que le prix de la place de théâtre ou de cinéma. Je suis très inquiet», a-t-il asséné ce mercredi, en marge de la conférence de pré-conseil de Paris.