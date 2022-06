Episode orageux en France : 15.000 personnes toujours privées d’électricité

Des violents orages caractérisés par une intense activité électrique ont traversé l’Hexagone samedi faisant un mort et 15 blessés dont deux graves et privant 15.000 personnes d’électricité.

Intense. Samedi 4 juin, un épisode orageux très violents a traversé 65 départements en France. En moins de 12 heures, ce sont au moins 44.000 impacts de foudre qui ont été recensés témoignant d’une intense activité électrique.

L’important épisode orageux a entraîné de nombreuses coupures sur le réseau électrique. Ce dimanche matin, 15.000 personnes sont toujours privées d’électricité dans tout le pays.

Les intempéries ont également causé des dégâts physiques. À Rouen, une trentenaire est morte coincée sous une voiture après avoir été emportée par les eaux.

«La personne décédée est une femme «emportée par une coulée de boue» à Rouen et noyée après avoir été coincée sous une voiture. Parmi les deux blessées graves figure une jeune fille de 13 ans qui se trouve «dans un état critique» », a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un point presse place Beauvau ce dimanche 5 juin.

Une activité orageuse en diminution dimanche

Ce matin, le temps orageux se décalera sur le Nord et l'Est, mais l'activité diminuera peu à peu, selon les prévisions de Météo-France

Des Hauts-de-France au Grand-Est, en début de journée, des orages encore forts sont toujours possibles, avec des pluies parfois intenses, de fortes rafales de vent et un risque de grêle, mais au cours de la matinée l'activité orageuse sera en diminution.

De la Bretagne et la Normandie à Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes et les Alpes du Sud, le ciel est très nuageux le matin avec des pluies ou averses fréquentes.

L'après-midi, sur le nord et l'est de l'hexagone le temps restera mitigé. De la Manche et les frontières du nord jusqu'aux Alpes, les nuages et les averses resteront nombreux, quelques orages isolés seront même possibles.

Sur le Sud-Ouest, le calme reviendra. Après une matinée souvent grise avec quelques bruines ou petites pluies, des éclaircies se développeront l'après-midi et les averses se limiteront aux Pyrénées.