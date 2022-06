«Le programme de la NUPES est mensonger», lance Aurore Bergé

Invitée de La Matinale ce jeudi matin, Aurore Bergé, présidente déléguée LREM à l’Assemblée nationale, a affirmé que le projet politique de la Nupes aux élections législatives était «mensonger».

En début de semaine, la Nupes a présenté son programme économique à l’approche des élections législatives. Un programme que Jean-Luc Mélenchon a chiffré à 250 milliards d’euros. «C’est un programme irréaliste, c’est un programme extraordinairement coûteux. Plus de 200 milliards d’euros de dettes nouvelles seraient créées si ce programme était mis à exécution», a déclaré Aurore Berger sur le plateau de la matinale de CNEWS.

Pourtant, la Nupes estime que ce programme générerait autant de recette : «C’est leur chiffrage, étonnement personne ne confirme ce chiffrage, aucun économiste sérieux ne confirme ce chiffrage. C’est surtout un programme mensonger. Comment pouvez-vous promettre aux Français qu’il y aura un retour à la retraite à 60 ans ? Et dans le même temps, augmenter les petites retraites et maintenir le paiement de ces pensions ? On sait très bien que ce n’est pas compatible», a rétoqué la députée LREM.

Pour Aurore Bergé, la présidente déléguée LREM à l’Assemblée nationale, ce programme économique cache de nombreux problèmes : «Cela veut dire qu’il y a un agenda caché sur de la dette, un agenda caché sur les impôts supplémentaires sur les Français. Evidemment, ils se gardent bien de dire ceux qui vont payer, demain, l’addition de Jean-Luc Mélenchon».

Un programme irréaliste

Si la Nupes venait à s’imposer lors des élections législatives, le Smic passerait à 1500 euros net, pour tenir compte de l’inflation. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y aura une conférence salariale obligatoire par branches dans l’optique où il serait élu Premier ministre : «On parle d’un Smic à 1.500 euros, évidemment que c’est plaisant à entendre pour celles et ceux qui sont les plus fragiles dans notre pays et qui ont besoin d’être aidés. Comment peut-on faire pour que cela soit mis en oeuvre ? Comment on va expliquer à nos artisans, à nos commerçants, à nos TPE qu’il va falloir augmenter le Smic à ce niveau-là ? On a fait la prime d’activité et il faut encore faire en sorte que le travail paye plus et paye mieux, mais c’est irréaliste».

Concernant la fin du nucléaire, Aurore Berger a estimé que la volonté de mettre fin au nucléaire était absurde. «Sur les questions énergétiques, parce qu’il serait devenu le chantre de la grande transition écologique, il appelle ça la bifurcation écologique, il veut faire des choses en sortant du nucléaire. C’est un mensonge, on a besoin d’un mixte énergétique. Si on veut atteindre la neutralité carbone et faire cesser nos émissions de gaz à effet de serre, cela ne peut pas se faire sans le nucléaire», a-t-elle déclaré.