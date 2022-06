Parcoursup : un jeune migrant congolais voit ses 25 vœux acceptés

Jonathan Kikanga, un jeune migrant congolais de 18 ans, a fait la fierté de son lycée et de ses professeurs après avoir été accepté dans les 25 vœux qu’il avait formulés sur la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup.

Un véritable sans faute. Jonathan Kikanga, jeune congolais arrivé en France il y a seulement trois ans, a fait carton plein sur la plate-forme Parcoursup, dont les premiers résultats ont été publiés ce jeudi. Le futur bachelier a été accepté dans les 25 formations auxquelles il avait postulé.

«On est très fiers de lui. Vingt-cinq demandes acceptées, on n’a jamais vu ça !» a réagi la proviseure du lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest, dans lequel il est scolarisé, auprès de Ouest France. Avec 17,5 de moyenne, ses professeurs se doutaient qu’il serait accepté dans au moins une formation, mais étaient loin de s’imaginer sa performance.

Un exploit d’autant plus remarquable que le jeune Jonathan originaire de Kinshasa, n’est arrivé en France qu’en 2019, et n’a pas été scolarisé entre la 6e et la 3e. Sa mère étant décédée et son père habitant en Angola, l’adolescent sans domicile a été pris en charge par l’association l’Adjim, qui accompagne les mineurs isolés.

La pause #RevueDePresse





Brillant élève au lycée @DupuyLome #Brest (29), Jonathan est accepté partout sur #Parcoursup





« On est très fiers de lui. 25 demandes acceptées, on n’a jamais vu ça ! ».



Et pour lui ce sera la prestigieuse @insadelyon !https://t.co/yod7SNr5u1 — Académie de Rennes (@acrennes) June 9, 2022

Cette structure lui a donc permis de suivre des cours de français de manière intensive et de s’inscrire au lycée Dupuy-de-Lôme en section Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D).

Malgré tous les choix qui s’offrent à lui, Jonathan Kikanga a d’ores et déjà jeté son dévolu sur l'Institut national des sciences appliquées (Insa) de Lyon, avec le désir de suivre une formation d’ingénieur, sans avoir encore une idée précise du domaine dans lequel il souhaite travailler plus tard.