Législatives 2022 : Marine Le Pen récolte 55% des voix et se qualifie au second tour

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est arrivée en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 55% des voix. Avec ce score, l’ex-candidate à la présidentielle est bien partie pour emporter le second tour.

Victorieuse. La finaliste de l’élection présidentielle et candidate à sa réélection, Marine Le Pen, est arrivée largement en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 55% des suffrages.

«Je voudrais m'adresser aux électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui m'ont placée à 55% des voix», a déclaré Marine Le Pen.

En raison de la faible participation, Marine Le Pen doit, malgré ce score majoritaire, remporter le second tour, prévu dimanche prochain, pour être réélue. «Du fait de la participation, je vais leur demander encore un effort dimanche prochain pour confirmer ce bon score»», a-t-elle dit.

«Dimanche prochain, il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera pour appliquer ses méthodes autocentrées et brutales et nous imposer son projet antisocial, faire ce qu'il veut quand il veut, à votre place, sans vous et contre votre volonté», a martelé la candidate du Pas-de-Calais.

Hénin-Beaumont, une commune «lepéniste»

Finaliste malheureuse de l’élection présidentielle, Marine Le Pen avait néanmoins récolté 51% des voix au premier tour à Hénin-Beaumont, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

Au cours du second tour, la candidate du Rassemblement national avait obtenu 67% des suffrages.

Ce dimanche 12 juin, et pour la troisième fois, le choix des habitants d’Hénin-Beaumont s’est donc porté sur leur «candidate favorite».

